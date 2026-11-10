Murió un opispo agustino que fue misionero junto al papa León XIV en Perú

Una amistad inquebrantable hasta el Vaticano

La hermandad entre ambos trascendió las fronteras peruanas y el paso del tiempo. Cuando Prevost fue nombrado al frente de la diócesis de Chiclayo, Berni fue uno de sus grandes referentes. Tras alcanzar el límite de edad y regresar a Italia, el contacto jamás se cortó. De hecho, en 2018, el actual Papa recorrió más de mil kilómetros para despedirlo antes de que abandonara Perú.