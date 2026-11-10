Murió un opispo agustino que fue misionero junto al papa León XIV en Perú
Domenico Berni, obispo emérito de Chuquibambilla, falleció a los 86 años. Compartió 47 años de misión y una gran amistad pastoral con el papa León XIV.
El fallecimiento de monseñor Domenico Berni conmueve a la Iglesia Católica. El religioso agustino murió a los 86 años en la ciudad de Génova tras dedicar casi cinco décadas de su vida a los pueblos andinos, forjando una histórica hermandad con el actual papa León XIV durante su misión latinoamericana.
Los años de misión en Perú junto al papa León XIV
Nacido en Italia el 26 de mayo de 1940, Berni llegó a la región peruana de Apurímac en 1971. Años más tarde, en 1989, el entonces pontífice Juan Pablo II lo designó obispo prelado de Chuquibambilla. A lo largo de sus 47 años en tierras andinas, se comprometió incansablemente para llevar el Evangelio y promover el desarrollo humano integral mediante proyectos agrícolas y alimentarios junto a los campesinos.
Fue en esos duros años de trabajo de campo donde conoció a su hermano de orden, Robert Prevost, hoy consagrado Sumo Pontífice. Ambos religiosos compartieron un profundo vínculo forjado en las misiones, reuniéndose habitualmente para coordinar las labores de la Orden de San Agustín en Latinoamérica y apoyándose mutuamente en su labor pastoral.
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Una amistad inquebrantable hasta el Vaticano
La hermandad entre ambos trascendió las fronteras peruanas y el paso del tiempo. Cuando Prevost fue nombrado al frente de la diócesis de Chiclayo, Berni fue uno de sus grandes referentes. Tras alcanzar el límite de edad y regresar a Italia, el contacto jamás se cortó. De hecho, en 2018, el actual Papa recorrió más de mil kilómetros para despedirlo antes de que abandonara Perú.
Posteriormente, con Prevost en Roma, las visitas fueron correspondidas. Berni viajó para acompañarlo cuando fue creado cardenal. Su último gran encuentro se dio en noviembre del año pasado, cuando el anciano prelado llegó nuevamente al Palacio Apostólico para manifestarle su afecto y lealtad, cerrando así una vida entera dedicada a la fe y la amistad.
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