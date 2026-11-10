No todo es tango: los obispos también le cantaron "Zamba de mi esperanza" al papa León XIV

El momento tuvo lugar en el comedor principal de la sede de la Casa Arzobispal de Buenos Aires, donde el santo padre correspondió a los líderes de la Iglesia Católica con sonrisas y aplausos, en un ambiente distendido previo a su traslado a la provincia de Córdoba.

"Le hemos cantado algunas canciones, un tango, la zamba 'Mi esperanza' al Papa y hemos compartido momentos todos los obispos juntos. Fue un momento muy agradable", detalló el obispo auxiliar Roberto Ferrari al concluir la reunión.

El episodio, registrado en video por los propios integrantes del clero, expuso una cara poco habitual del protocolo del Vaticano en territorio sudamericano, transformando una cena de trabajo en un intercambio de camaradería marcado por el folklore local.