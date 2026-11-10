No todo es tango: los obispos también le cantaron "Zamba de mi esperanza" al papa León XIV
Este lunes por la noche, el papa León XIV compartió una cena con los obispos en la Casa Arzobispal y todos lo sorprendieron con buena música.
El cierre de la intensa agenda del papa León XIV durante la noche del lunes ofreció un hito fuera de libreto. Tras culminar sus actividades protocolares y pastorales en la capital, el pontífice se reunió con la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina en las instalaciones de la Casa Arzobispal porteña.
La velada, pensada como un encuentro reservado, derivó en una demostración folclórica cuando la comitiva de prelados irrumpió a capela con las estrofas de "Zamba de mi esperanza". El clima festivo cobró forma durante la cena organizada junto a la Catedral metropolitana y no tardó en volverse viral en redes sociales.
Con un menú tradicional integrado por empanadas y asado, el encuentro buscaba ser un espacio de balance tras las masivas jornadas de la visita papal.
Sin embargo, la solemnidad cedió a medida que los obispos rompieron la estructura formal del convite entonando de manera unánime el emblemático tema de Luis Profili, inmortalizado históricamente por Los Chalchaleros y Jorge Cafrune.
Un puente cultural entre tango y folclore que sorprendió al papa León XIV
La interpretación del himno folclórico no fue la única pieza del cancionero popular que resonó en el comedor arzobispal. La serenata eclesiástica incluyó también el tango "Volver", en clara sintonía con la cita a Carlos Gardel que el propio León XIV había realizado en su discurso de bienvenida tras arribar al país.
El momento tuvo lugar en el comedor principal de la sede de la Casa Arzobispal de Buenos Aires, donde el santo padre correspondió a los líderes de la Iglesia Católica con sonrisas y aplausos, en un ambiente distendido previo a su traslado a la provincia de Córdoba.
"Le hemos cantado algunas canciones, un tango, la zamba 'Mi esperanza' al Papa y hemos compartido momentos todos los obispos juntos. Fue un momento muy agradable", detalló el obispo auxiliar Roberto Ferrari al concluir la reunión.
El episodio, registrado en video por los propios integrantes del clero, expuso una cara poco habitual del protocolo del Vaticano en territorio sudamericano, transformando una cena de trabajo en un intercambio de camaradería marcado por el folklore local.
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