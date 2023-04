Nahir Galarza niega posteo contra su padre

"No tengo celular. Ni con mi mamá pude hablar. Y el teléfono fijo del penal es para que todas podamos usarlo. Eso es obvio", sostuvo la joven en diálogo con el portal Infobae. "No tengo redes. No tengo celular. Y trato de que no me lleguen malas noticias. No sabía nada de las fotos que publicaron, que por lo que me contaste son de mi cumpleaños de 15. Es mentira todo. Esas redes no son mías. Más allá de mi distanciamiento de mi padre y que me quiera cambiar el apellido (Ndr: hace más de un año acusó a su padre policía Marcelo Galarza de ser el verdadero asesino), me parece superinfantil todo ese tema de la foto. Y sigo siendo Galarza aunque haya iniciado el trámite para usar el apellido de mi madre (Kroh) porque es un proceso largo. Me parece que es más una estrategia de otra persona porque no perderia tiempo haciendo este tipo de publicaciones. Es un secreto judicial. No lo puedo creer. Me quieren hacer daño y creo que alguien se hace pasar por mí en las redes sociales", amplió la detenida.