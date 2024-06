Nahir Galarza y un testimonio revelador sobre su intimidad con Fernando Pastorizzo

nahir galarza fernando pastorizo Nahir Galarza fue condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo cometido en 2017

¿Qué dijo Nahir Galarza sobre Fernando Pastorizzo?

La joven que se encuentra tras las rejas en Paraná, Entre Ríos, habló de su infancia y de su padre, a quien aseguró que admiraba a pesar de que no mantenían una relación “cercana”. También mencionó a su mamá y contó detalles de cómo era su noviazgo con Pastorizzo: “Es complicado porque tuvimos distintas etapas”, comenzó diciendo.

La joven de 24 años agregó: “Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria... Que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia, que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo”.

“Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O por ahí yo lo veía llorar y me daba mucha tristeza y me sentía culpable también o terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, a las 2 de la mañana porque sabía que todos dormían”, reveló la joven sobre cómo fueron empeorando las cosas.

En este sentido, expresó: “La situación se fue agravando y fue poniéndose todo más violento. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto”. Y agregó: “Una vez Fernando rompió su propio celular. Después ya directamente empezaron los golpes hacia mí, después ya me empezó a pegar a mí”, sostuvo, alegando haber sufrido violencia de género.