Necochea: desesperada búsqueda de un joven de 18 años que se tiró al río Quequén

busqueda desaparecido necochea

Además, exigió la presencia de más personal policial que patrulle las orillas del río Quequén de ambos lados: “La Policía no nos dice nada, no están buscando como tendrían que buscar”, sostuvo la mujer en diálogo con C5N.

Respecto a qué pudo haber pasado, la madre tuvo conocimiento de varias versiones. La primera indica que el joven habría cruzado el río junto a sus amigos; otra asegura que ingresó solo.

Y agregó: “La Policía dice que los amigos no pueden hablar porque son menores de edad. A mí me gustaría que se acerquen y me expliquen qué fue lo que pasó, por qué cruzaron el río. Solo quiero saber qué es lo que hizo mi hijo en ese momento”.

Celeste, hermana de Gonzalo, en tanto, remarcó que el joven no sabía nadar: "Llegó hasta la mitad y empezó a dar manotazos, gritaba que no podía más y no pudo salir", contó y agregó: "Los amigos intentaron ayudarlo, pero no llegaron a agarrarlo porque estaba muy hondo y se volvieron, porque tampoco sabían nadar".

“El operativo empezó después de las dos horas”, denunció la mujer y comentó algunos detalles del operativo: “Ayer hablé con quienes están a cargo, pero me dijeron que teníamos que esperar, que no se podía hacer más nada. Las lanchas estaban y terminaron a las 19. Les pedimos que siguieran porque todavía había luz y no quisieron. Dijeron que no porque los buzos estaban cansados, no tenían oxígeno y que uno se descompuso”.

Además, aseguró que los perros de búsqueda marcaron un lugar desde arriba de los gomones, pero los buzos no pudieron descender porque "no podía mas".

La búsqueda, que se inició el mismo domingo, continuaba este martes con gomones, buzos y una moto de agua. En el operativo trabajan equipos de Prefectura Naval Argentina junto con Bomberos de Necochea. Augusto Fulton, director de Defensa Civil, detalló: “La búsqueda se está realizando en el sector donde desapareció. Estamos brindando apoyo logístico y acompañando”.