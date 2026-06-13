Mataderos: desalmados explotaban laboralmente a un abuelo de 84 años

Con esos elementos, la justicia ordenó un allanamiento el 18 de mayo. En el interior de una de las habitaciones, la víctima fue encontrada “en condiciones deplorables de habitabilidad, rodeado de residuos, excremento y orina”, según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal. Además, uno de los imputados poseía el DNI y la tarjeta de débito del hombre.

Si bien el damnificado manifestó sentirse bien y aseguró que recibía un trato adecuado, la investigación contextualizó esas declaraciones: se tomó en cuenta su edad avanzada, su delicado estado de salud, su situación de precariedad económica, su aislamiento social, la carencia de una red familiar de respaldo y su dependencia diaria respecto de las personas investigadas.

Ercolini sostuvo que “la ausencia de una percepción subjetiva de sometimiento por parte de la víctima no descarta la existencia objetiva de una dinámica de explotación, dependencia o aprovechamiento”. Con el cúmulo de pruebas, determinó que se trataba de “una persona adulta mayor, vulnerable, alojada en condiciones inhumanas, que salía sistemáticamente a pedir dinero en la vía pública y cuyo producido era luego entregado o retirado por terceros”.

El juez también destacó que la documentación personal del anciano estaba en poder de uno de los procesados. A ello agregó que el hombre de 84 años desconocía el monto de su jubilación y los descuentos que le aplicaban, lo que calificó como “un indicador concreto de control sobre aspectos esenciales de su vida personal, sanitaria y patrimonial”.

El procesamiento responsabilizó a los tres acusados por el delito de trata de personas agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima. En su resolución, el juez escribió: “No es una mera situación de pobreza compartida ni un vínculo desordenado de convivencia, sino un esquema de aprovechamiento sobre una persona mayor, vulnerable y dependiente”.

Para justificar la prisión preventiva, el magistrado señaló que el principal lugar de residencia de los imputados coincide con el sitio donde ocurrieron los hechos y donde aún permanece la víctima. Asimismo, el juez Julián Ercolini afirmó que el Estado debe garantizar la protección de la salud y la integridad física y psicológica de la víctima, por lo que consideró necesario adoptar medidas para resguardar su bienestar.