El trabajo en blanco se desplomó en casi 41 mil puestos en un año

El informe oficial confirma la tendencia decreciente de la ocupación formal y anticipa un nuevo retroceso para abril.

El trabajo independiente en su conjunto, en cambio, mostró una expansión interanual del 2,7%, sumando 75.600 personas. Dentro de este grupo se observan comportamientos dispares: los monotributistas aumentaron un 3,3% (70.000 más), los monotributistas sociales subieron un 3% (7.000 más), mientras que los autónomos cayeron un 0,5% (1.900 menos).

El empleo asalariado privado alcanzó en marzo los 6,188 millones de personas, un 0,1% por debajo del nivel del mes anterior y un 1,5% menos que en marzo de 2025. El informe destaca que “desde septiembre de 2023 el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente. La caída fue particularmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, para luego moderarse y estabilizarse hacia la segunda mitad de ese año. Entre octubre y diciembre de 2024 se observó una recuperación moderada, que permitió recuperar parcialmente las pérdidas acumuladas en los meses previos. Sin embargo, durante los primeros meses de 2025 el empleo permaneció prácticamente sin variaciones y, a partir de junio de ese año, retomó una trayectoria descendente. Esta nueva fase contractiva se extendió durante el segundo semestre de 2025 (a un ritmo promedio mensual del -0,2%) y continuó durante el primer trimestre de 2026, aunque con una intensidad algo más moderada (-0,1% promedio mensual)”.

Por sectores, el comportamiento laboral fue desigual en la medición mensual: cuatro ramas aumentaron el empleo, cuatro se mantuvieron estables y seis lo redujeron. Las actividades con suba respecto de febrero fueron Explotación de minas y canteras (0,5%), Pesca (0,3%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,3%), y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,1%).