Habló el hombre atacado por los patovicas en Necochea: "Fue a matarme"

Según su relato, todo inició porque "se armó un problema entre los patovicas y los chicos. Con mi hijo estábamos atrás cuando se armó. No sé lo que pasó adelante”.

golpiza necochea

“Cuando veo que le están pegando a mi hijo, cualquiera va a intervenir, lo único que quise fue apartarlos. Fui a separar, no quise agredir a nadie”, sostuvo.

Y continuó: “Esta gente me pega tremenda trompada, me noquean, intento pararme y el que me quiere rematar fue a matarme, sinceramente”.

Además aclaró que “un experto en usar manos y codos. Si me pega bien, me mata, me desnuca, más por la forma que estaba yo, arrodillado”.