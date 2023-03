Necochea: reprobó a una estudiante y la familia la golpeó

La decisión fue consensuada con el vicedirector del establecimiento educativo, explicó la docente tras el ataque, pero la madre y el hermano de la estudiante no aceptaron la nota.

"Cuando se le notifica que desaprobó ella me decía 'no me hagas esto'. 'Yo quiero estar en sexto', me decía. Cuando termina la mesa me voy, y cuando voy a salir de la puerta veo que este menor se pone frente a mí, toma impulso y me tira una botella de agua", dijo la docente en declaraciones televisivas.

"Ahí también veo a la madre y empiezo a caminar hacia atrás. Traté de hablarles, pero a los dos segundos me tiraron al piso de un empujón y en el suelo me empezaron a pegar en las piernas", relató la docente.

"No paraban, me tenían como un perro en el piso. Me clavaron las uñas, me rasguñaron el cuero cabelludo. Pedí ayuda pero nadie me escuchó. Me pagaban en el piso como a un perro. Eran muy agresivos", recordó.

moroti arocena.jpg

Un grupo de exalumnos de la profesora intervino para ponerla a resguardo. "Me salvaron", subrayó la docente, que también valoró que "se sumaron a que hoy se hiciera el paro porque ayer las clases siguieron como si nada".

La comunidad educativa, acompañada por gremios docentes, ATE y la CGT local manifestaron su repudio este viernes con una marcha por las calles de Necochea que finalizó frente a la escuela ubicada sobre la avenida 58.

Frente al edificio, la secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) en Necochea, Silvina Furgat explicó a Télam que pidieron "soluciones inmediatas a la violencia que padecen los trabajadores educativos en las aulas".

Además, Furgat reveló que "a través de la fiscalía 3 de Necochea, a cargo del doctor Guillermo Horacio Sabatini, rige una orden prohibición de acercamiento que impide a los agresores que la docente identificó, acercarse a ella y a su familia. Tampoco pueden tener ningún tipo de contacto verbal ni físico".

La dirigente gremial confirmó que "no hubo dictado de clases en todos sus niveles en el distrito bonaerense de Necochea".

"Mi responsabilidad es que un chico o una chica aprendan, no que sólo se lo apruebe. Y no pasa todo por una campera -porque la familia me decía cómo no iba a ir a sexto si ya tenía la campera comprada-. Vale más una campera que una vida y más que la educación", señaló la docente, que estuvo presente en la manifestación de este viernes.