Netflix: la serie del momento confirmó que tendrá una nueva temporada

Cuándo se estrena la segunda temporada de "One Piece"

Todo apunta a que tendremos que esperar hasta 2025 para poder ver la temporada 2 de 'One Piece'. Hollywood está paralizado por las huelgas de guionistas y actores, por lo que es imposible ponerse a trabajar en ella por el momento.

De qué tratará la segunda temporada de "One Piece"

La temporada 2 de 'One Piece' se centrará en la Saga de Arabasta, en la cual Luffy y el resto de tripulantes del Going Merry viajan hasta la Grand Line con el objetivo de hacerse con la preciada One Piece. Allí conocerán a una princesa que desea salvar su reino de manos una terrible organización criminal, y en su viaje a Arabasta conocen a alguien que acabará uniéndose a su equipo.

En principio, la temporada 2 debería cubrir desde el episodio 97 al 217 del manga de Oda, por lo que no os sorprenda si la segunda temporada de la serie de Netflix acaba teniendo más capítulos que la primera, que se quedó finalmente en 8. Teniendo en cuenta que pasamos de adaptar 96 a 120, lo suyo sería que fuesen al menos 10 capítulos...

Reparto de "One Piece"

Iñaki Godoy

Emily Rudd

Mackenyu

Jacob Romero Gibson

Taz Skylar

Vincent Regan

Jeff Ward

Morgan Davies