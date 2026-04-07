Emotivo: Silvina Luna tendría su documental en Netflix con material inédito

La modelo falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de años de complicaciones derivadas de una insuficiencia renal crónica vinculada a una intervención estética en la que se le aplicó polimetilmetacrilato, realizada por Aníbal Lotocki. Tras su muerte, la Justicia avanzó con pericias médicas para determinar posibles responsabilidades en su tratamiento posterior.

Con este documental, su historia volverá a cobrar vida desde una perspectiva más íntima, con el objetivo de generar conciencia y mantener vigente su voz.