Emotivo: Silvina Luna tendría su documental en Netflix con material inédito
La producción reconstruirá la historia de la modelo con archivos nunca vistos, audios personales y testimonios de su círculo más cercano.
La historia de Silvina Luna llegará a la pantalla con una propuesta profundamente emotiva. En 2027 se estrenará “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, un documental que buscará mostrar un costado desconocido de la ex participante de Gran Hermano a partir de material inédito.
La producción, que estará a cargo de Netflix, reunirá archivos personales, entrevistas y registros audiovisuales que nunca habían sido difundidos. Entre ellos, se destacan videos y audios de voz que la propia Silvina envió a su entorno más íntimo, con mensajes destinados a amigos y familiares.
Uno de los ejes del documental será mostrar su lado más humano y vulnerable, especialmente durante los momentos más difíciles vinculados a su salud. En ese sentido, se incluirán imágenes del tratamiento que atravesó cuando su estado empeoró, permitiendo conocer en profundidad una etapa muy dura de su vida.
Entre los testimonios más relevantes que formarán parte de la pieza se encuentran los de su hermano, Ezequiel Luna, y su amiga Bárbara Corvalán. Ambos acompañaron el proyecto con la intención de visibilizar una faceta poco conocida de la modelo y transmitir su mensaje. Según contaron, ella quería que “nadie viviera lo que ella sufrió”.
La vida de Silvina estuvo marcada por altibajos, pero también por una carrera que despegó con fuerza tras su paso por el reality, que la llevó a convertirse en una figura muy reconocida en el medio.
La modelo falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de años de complicaciones derivadas de una insuficiencia renal crónica vinculada a una intervención estética en la que se le aplicó polimetilmetacrilato, realizada por Aníbal Lotocki. Tras su muerte, la Justicia avanzó con pericias médicas para determinar posibles responsabilidades en su tratamiento posterior.
Con este documental, su historia volverá a cobrar vida desde una perspectiva más íntima, con el objetivo de generar conciencia y mantener vigente su voz.
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