Tragedia en Neuquén: un joven murió al explotar un mortero durante los festejos por la final
La víctima tenía 24 años y falleció tras manipular un artefacto de pirotecnia de fabricación casera en el oeste de la ciudad de Neuquén.
Los festejos por la final del Mundial 2026 terminaron en tragedia en la ciudad de Neuquén. Un joven de 24 años murió luego de que explotara un mortero artesanal que intentaba encender junto a familiares en una zona de bardas del barrio Z1, ubicada en el sector oeste de la capital provincial.
El dramático episodio ocurrió durante la noche del domingo, cuando varias personas se habían reunido para celebrar el encuentro disputado entre Argentina y España. Según la investigación preliminar, la víctima manipulaba un artefacto de fabricación casera que explotó de manera inmediata y le provocó heridas de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar.
Además del joven, otras tres personas resultaron lesionadas como consecuencia de la explosión. Entre ellas se encontraba un adolescente de 13 años. Todos fueron asistidos por personal de emergencias y trasladados al hospital Heller, donde permanecieron internados con heridas de menor consideración y fuera de peligro.
La investigación quedó a cargo de la Policía de Neuquén, que confirmó que el elemento utilizado no correspondía a pirotecnia convencional de venta al público. El comisario inspector Juan Carlos Barroso, jefe del Departamento de Seguridad Personal, explicó que el artefacto empleado pertenece a una categoría de uso profesional.
"No es de venta libre, tiene que estar manipulado y activado por gente capacitada", señaló el funcionario en declaraciones radiales al describir las características del material secuestrado durante las pericias. Indicó que estos dispositivos, conocidos popularmente como "cebollas" o "tortas grandes", contienen una importante carga explosiva y únicamente pueden ser utilizados por empresas habilitadas para espectáculos públicos, bajo estrictos protocolos de seguridad.
Al reconstruir la secuencia del accidente, el jefe policial explicó: "Se produce esta explosión, esta deflagración del material, lo cual le provoca una herida gravísima a una de estas personas". En la provincia de Neuquén rige desde hace años una prohibición sobre la venta y utilización de pirotecnia. Sin embargo, la investigación determinó que el mortero habría sido adquirido en la provincia de Santa Fe, donde ese tipo de elementos aún puede conseguirse en determinadas circunstancias.
El comisario reconoció que controlar el ingreso de estos productos resulta complejo y advirtió sobre los riesgos que implica su manipulación sin conocimientos técnicos. "Existe una responsabilidad, en nuestra provincia está prohibida su venta, pero en otras provincias no", sostuvo, al tiempo que remarcó que el acceso ilegal a este tipo de explosivos continúa siendo una preocupación para las autoridades.
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