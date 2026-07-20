Tragedia en Neuquén: un joven murió al explotar un mortero durante los festejos por la final

Al reconstruir la secuencia del accidente, el jefe policial explicó: "Se produce esta explosión, esta deflagración del material, lo cual le provoca una herida gravísima a una de estas personas". En la provincia de Neuquén rige desde hace años una prohibición sobre la venta y utilización de pirotecnia. Sin embargo, la investigación determinó que el mortero habría sido adquirido en la provincia de Santa Fe, donde ese tipo de elementos aún puede conseguirse en determinadas circunstancias.

El comisario reconoció que controlar el ingreso de estos productos resulta complejo y advirtió sobre los riesgos que implica su manipulación sin conocimientos técnicos. "Existe una responsabilidad, en nuestra provincia está prohibida su venta, pero en otras provincias no", sostuvo, al tiempo que remarcó que el acceso ilegal a este tipo de explosivos continúa siendo una preocupación para las autoridades.