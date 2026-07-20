Macabro hallazgo en Neuquén: encontraron restos óseos dentro de un contenedor de basura
El descubrimiento se produjo en la planta de tratamiento de residuos de Cutral Co. La Fiscalía ordenó estudios forenses.
Un macabro hallazgo tuvo lugar en la planta de tratamiento de residuos de Cutral Co, provincia de Neuquén, donde un operario encontró restos óseos dentro de un contenedor de basura. Por el hecho se inició una investigación que busca determinar el origen de los huesos.
El descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 14.45 del sábado, cuando un trabajador que realizaba tareas con una retroexcavadora en el predio detectó la presencia de huesos entre los residuos depositados y, de inmediato, dio aviso a la policía.
Cuando efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, tomaron conocimiento del hecho e informaron a la Fiscalía de turno. A partir del aviso, la fiscal Ana Marthieu acudió al sitio indicado para coordinar las primeras actuaciones e iniciar con la investigación para establecer el origen de los restos y avanzar en su identificación.
Como una de las principales medidas, se ordenó la preservación de la escena y el resguardo de los restos óseos hallados por el operario.
Durante el procedimiento, personal de Criminalística realizó las primeras pericias en el sector donde fueron encontrados los huesos. Como parte del trabajo de campo, llevaron a cabo una delimitación del área, el levantamiento de pruebas y la municiona recolección de los fragmentos óseos, siempre siguiendo los estrictos protocolos de preservación de evidencia.
De acuerdo con lo informado por el portal Diario de Río Negro, por disposición de la fiscal, una vez retirados del lugar, los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, donde se llevarán adelante estudios específicos. El objetivo de las evaluaciones será determinar características biológicas de los restos, como el sexo y la edad aproximada, además de establecer si existe la posibilidad de obtener material genético que permita avanzar en una identificación.
Por el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre la identidad de los restos ni confirmaron su procedencia. De acuerdo con las evaluaciones iniciales, existe la posibilidad de que los huesos correspondan a restos de antigua data.
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