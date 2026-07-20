Macabro hallazgo en Neuquén: encontraron restos óseos dentro de un contenedor de basura

De acuerdo con lo informado por el portal Diario de Río Negro, por disposición de la fiscal, una vez retirados del lugar, los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, donde se llevarán adelante estudios específicos. El objetivo de las evaluaciones será determinar características biológicas de los restos, como el sexo y la edad aproximada, además de establecer si existe la posibilidad de obtener material genético que permita avanzar en una identificación.

Por el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre la identidad de los restos ni confirmaron su procedencia. De acuerdo con las evaluaciones iniciales, existe la posibilidad de que los huesos correspondan a restos de antigua data.