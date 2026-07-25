Tragedia en Neuquén: murió una nena tras el vuelco de una camioneta en medio de la nieve
El vehículo salió de la calzada, volcó y cayó al arroyo Limay Chico. Los demás ocupantes fueron trasladados a Bariloche.
Un fatal accidente ocurrió este viernes sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1560, en un sector conocido como arroyo Chacabuco o Limay Chico. El hecho se registró pasadas las 16, cuando una camioneta Renault Duster se despistó y terminó cayendo al arroyo ubicado al costado de la ruta.
En la camioneta viajaban un padre y su hija, ambos con domicilio en Neuquén. La niña de 9 años murió en el lugar y el hombre fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén y trasladado a un centro de salud de Bariloche. No fue necesario interrumpir el tránsito, por lo que la circulación sobre la ruta nacional permaneció habilitada mientras trabajaban los equipos de asistencia e investigación.
El comisario inspector Miguel Ángel Poblete, coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, explicó a medios locales que cuando el personal policial del Departamento Nahuel Huapi llegó al sitio, el hombre ya había sido derivado y se constató la presencia del cuerpo de la niña. También indicó que la menor había sido asistida antes por personas que habrían presenciado el hecho.
“Al llegar personal policial del Departamento Nahuel Huapi, en primera instancia, ya un hombre había sido trasladado por el SIEN hacia la ciudad de Bariloche, y se constata la presencia del cuerpo sin vida de una menor de edad. Al parecer había sido asistida previamente por personas que habrían presenciado el siniestro”, relató el comisario Inspector a LM Neuquén.
Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y equipos de emergencia, que realizaron las tareas de rescate y comenzaron con las pericias para establecer la mecánica del siniestro.
Si bien las causas del despiste aún no fueron determinadas, el accidente ocurrió en una jornada con condiciones climáticas adversas en la región, con calzada mojada y sectores con presencia de aguanieve.
Cómo fue el despiste y la caída al arroyo
El accidente, que ocurrió en el sector del arroyo Limay Chico, sucedió durante una jornada con la calzada mojada y sectores con aguanieve. Poblete sostuvo que, de acuerdo con los primeros indicios, la camioneta venía bajando desde Bariloche en dirección a Collón Curá y “pasó de largo”. Agregó: “Al parecer, el vehículo no dio un tumbo, sino que se despistó y pasó por el lateral derecho del puente, terminando dentro del arroyo”.
Sobre lo que observaron los testigos, Poblete dijo: “El cuerpo de la niña apareció a unos 20 metros de donde estaba el vehículo y el padre estaba del otro lado, sentado, se ve que en estado de shock o inconsciencia el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla”.
Respecto del estado del tiempo al momento del hecho, el comisario precisó que “estaba lloviznando y había nieve sobre la banquina”, aunque remarcó que la visibilidad era buena en ese tramo.
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