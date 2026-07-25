Tragedia en Neuquén: murió una nena tras el vuelco de una camioneta en medio de la nieve

Si bien las causas del despiste aún no fueron determinadas, el accidente ocurrió en una jornada con condiciones climáticas adversas en la región, con calzada mojada y sectores con presencia de aguanieve.

Cómo fue el despiste y la caída al arroyo

El accidente, que ocurrió en el sector del arroyo Limay Chico, sucedió durante una jornada con la calzada mojada y sectores con aguanieve. Poblete sostuvo que, de acuerdo con los primeros indicios, la camioneta venía bajando desde Bariloche en dirección a Collón Curá y “pasó de largo”. Agregó: “Al parecer, el vehículo no dio un tumbo, sino que se despistó y pasó por el lateral derecho del puente, terminando dentro del arroyo”.

Sobre lo que observaron los testigos, Poblete dijo: “El cuerpo de la niña apareció a unos 20 metros de donde estaba el vehículo y el padre estaba del otro lado, sentado, se ve que en estado de shock o inconsciencia el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla”.

Respecto del estado del tiempo al momento del hecho, el comisario precisó que “estaba lloviznando y había nieve sobre la banquina”, aunque remarcó que la visibilidad era buena en ese tramo.