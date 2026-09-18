Una pareja argentina se fue a trabajar a Francia y contó cuánto gana: "Podés ahorrar 1.000 euros por mes"
Camila y Matías viajaron al país europeo con una visa Working Holiday y trabajaron en hoteles de Córcega y los Alpes. Todos los detalles.
Francia se convirtió en una de las opciones elegidas por argentinos que buscan vivir una experiencia en Europa y, al mismo tiempo, generar ingresos. Una pareja que pasó dos temporadas trabajando en el país contó cómo fue su experiencia, cuánto dinero recibió por mes y cuál fue el factor que les permitió ahorrar una parte importante del sueldo.
Camila y Matías viajan desde 2019 y llegaron a Francia con una visa Working Holiday, que permite a argentinos de entre 18 y 35 años residir y trabajar en el país durante un período de hasta 12 meses. Allí se incorporaron al sector de la hostelería y consiguieron empleos en zonas turísticas.
La búsqueda comenzó incluso con una dificultad importante: ninguno de los dos dominaba el francés ni el inglés. Para comunicarse recurrieron al traductor del celular y también buscaron ofertas en grupos de Facebook y WhatsApp, donde encontraron propuestas laborales organizadas por zona.
Cuánto cobraron por trabajar en Francia
Según explicaron, el sueldo mínimo en los trabajos de hostelería ronda entre 1.400 y 1.500 euros mensuales, aunque las condiciones dependen del puesto, las horas trabajadas y cada empleador. En su caso, Camila y Matías consiguieron una remuneración superior a ese piso: cobraron 1.750 euros por mes durante las dos temporadas que trabajaron en Francia.
Pero hubo un detalle que terminó siendo fundamental para sus posibilidades de ahorro. Los empleos incluían alojamiento y, en algunos casos, también comida. “Busquen trabajo con alojamiento y comida porque ahorran un montón”, explicó Camila al relatar su experiencia.
Durante el verano trabajaron en un hotel de dos estrellas en Ajaccio, Córcega. Allí tenían alojamiento compartido, aunque cada uno contaba con una habitación privada. En el invierno se trasladaron a Les Deux Alpes, en los Alpes franceses, donde el establecimiento les proporcionó un monoambiente para ambos. Con esas condiciones, estimaron que podían ahorrar como mínimo 1.000 euros por mes.
Trabajaron seis horas por día en Francia
La pareja se desempeñó principalmente en tareas de limpieza y cumplió jornadas de aproximadamente seis horas diarias. La temporada de verano se extendió desde fines de abril hasta comienzos de noviembre en Ajaccio. Después, a fines de noviembre, comenzaron la temporada de invierno en Les Deux Alpes, que terminó a mediados de abril. Entre ambos trabajos tuvieron apenas unos 20 días de descanso.
Aunque reconocieron que no se trataba de un empleo que quisieran realizar para siempre, explicaron que lo encararon con objetivos concretos: ahorrar, conocer gente y aprovechar la experiencia de vivir en otro país. “No es algo que vas a hacer para siempre si no es tu sueño hacer camas”, contó Camila.
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