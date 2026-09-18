Una pareja argentina se fue a trabajar a Francia y contó cuánto gana: "Podés ahorrar 1.000 euros por mes"

Durante el verano trabajaron en un hotel de dos estrellas en Ajaccio, Córcega. Allí tenían alojamiento compartido, aunque cada uno contaba con una habitación privada. En el invierno se trasladaron a Les Deux Alpes, en los Alpes franceses, donde el establecimiento les proporcionó un monoambiente para ambos. Con esas condiciones, estimaron que podían ahorrar como mínimo 1.000 euros por mes.

Trabajaron seis horas por día en Francia

La pareja se desempeñó principalmente en tareas de limpieza y cumplió jornadas de aproximadamente seis horas diarias. La temporada de verano se extendió desde fines de abril hasta comienzos de noviembre en Ajaccio. Después, a fines de noviembre, comenzaron la temporada de invierno en Les Deux Alpes, que terminó a mediados de abril. Entre ambos trabajos tuvieron apenas unos 20 días de descanso.

Aunque reconocieron que no se trataba de un empleo que quisieran realizar para siempre, explicaron que lo encararon con objetivos concretos: ahorrar, conocer gente y aprovechar la experiencia de vivir en otro país. “No es algo que vas a hacer para siempre si no es tu sueño hacer camas”, contó Camila.