Neuquén: una mujer fue detenida por el asesinato de su pareja en medio de una discusión

Según informó el portal Diario Neuquino, el comisario mayor Sergio Llaytuqueo explicó que la fiscalía, bajo la conducción de la fiscal Lorena Juárez, dispuso la inmediata demora de la sospechosa mientras avanzaban con la recolección de pruebas. Entre las primeras medidas adoptadas, se incluyó la revisión de cámaras de seguridad del sector y la toma de testimonios a personas que presenciaron el hecho, entre ellas la madre de la víctima, quien se encontraba en el lugar.

La causa de la muerte aún no ha sido esclarecida de manera concluyente. Las autoridades informaron que la autopsia será determinante para definir si la lesión en la cabeza del fallecido fue el resultado de una caída accidental o si intervino algún objeto contundente o cortopunzante. El informe forense, junto al análisis de los registros audiovisuales y declaraciones, serán clave para la eventual formulación de cargos.