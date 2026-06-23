Neuquén: una mujer fue detenida por el asesinato de su pareja en medio de una discusión
El hecho ocurrió en plena vereda el domingo pasado por la noche. La víctima sufrió una lesión en la cabeza y falleció horas después.
Un trágico hecho ocurrió el domingo 21 de junio en el barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén. Un hombre de 31 años murió en una presunta discusión con su pareja, una joven de 29 años, quien fue detenida.
Todo ocurrió en plena vía pública, sobre la calle Rawson al 1470, durante una discusión que derivó en un desenlace fatal y que ahora es objeto de una intensa investigación judicial y policial.
Testigos de la escena relataron que la pareja protagonizó una fuerte discusión en las inmediaciones de la vivienda, que escaló en violencia en pocos minutos. En ese contexto, el hombre cayó desplomado sobre la vereda con una lesión visible en la cabeza, lo que motivó la intervención inmediata de vecinos y fuerzas de seguridad.
La rápida respuesta policial permitió resguardar la escena y tomar las primeras medidas de prueba. Según fuentes de la Comisaría Tercera de Neuquén, los agentes ya habían intervenido en el mismo domicilio cerca de las 20 horas, tras unprimer episodio conflictivo entre ambos. En esa oportunidad, la mujer se retiró del lugar. No obstante, regresó aproximadamente una hora después, momento en el que se desencadenó el trágico final.
El personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) llegó a la escena cuando el hombre aún presentaba signos vitales. Rápidamente fue trasladado al Hospital Castro Rendón, donde ingresó en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento cerca de las 4.30 de la madrugada del lunes.
Según informó el portal Diario Neuquino, el comisario mayor Sergio Llaytuqueo explicó que la fiscalía, bajo la conducción de la fiscal Lorena Juárez, dispuso la inmediata demora de la sospechosa mientras avanzaban con la recolección de pruebas. Entre las primeras medidas adoptadas, se incluyó la revisión de cámaras de seguridad del sector y la toma de testimonios a personas que presenciaron el hecho, entre ellas la madre de la víctima, quien se encontraba en el lugar.
La causa de la muerte aún no ha sido esclarecida de manera concluyente. Las autoridades informaron que la autopsia será determinante para definir si la lesión en la cabeza del fallecido fue el resultado de una caída accidental o si intervino algún objeto contundente o cortopunzante. El informe forense, junto al análisis de los registros audiovisuales y declaraciones, serán clave para la eventual formulación de cargos.
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