Neuquén: asesinaron a un chico de 13 años en un festival

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el adolescente de 13 años resultó gravemente herido en el pecho y, a pesar de que lo trasladaron de urgencia a un hospital, no logró llegar con vida.

"Estas personas se acercan directamente a apuñalarlo. El chico que lo apuñala le dice: 'Pier, no te vas a hacer más el atrevido'. Él no se llama Pier, lo confundieron con otra persona", aseguró Paola, hermana de la víctima, en diálogo con C5N.

Además, la joven denunció que la Policía, que estaba apostada en el lugar, le dijeron que "no lo podían trasladar porque no tenían una orden", por lo que tuvieron que trasladarlo en un auto particular que se ofreció a llevarlos al ver que el menor se estaba desangrando en el piso.

"Los policías vieron todo lo que pasó y no fueron capaces de trasladarlo cuando había ambulancias cerca", sostuvo.

Paola afirmó que su familia no conoce al agresor y que tampoco habían existido roces dentro del Festival: "Después nos contaron a través de Facebook e Instagram que el chico que apuñaló a mi hermano había estado buscando pelea por otros lados. El que está detenido fue partícipe, pero no encuentran todavía al que lo apuñaló", remarcó.

Embed