Neuquén: descubrió que su vecino es dueño de su casa

Recién entonces Lefín y su familia cayeron en la cuenta de que hasta las cuentas de los servicios del terreno de sus padres, ubicado cerca de las calles Choele Choel y Manuel Abad, estaban a nombre de otra persona.

Lefín hizo la denuncia a la Policía del Neuquén y al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), y así se enteró de que en algún momento entre 2014 y 2018 el vecino en cuestión "acomodó los papeles", según sus palabras.

La nomenclatura catastral 092108303080000, que data del 7 de noviembre de 2018, está registrada a nombre de Gustavo Simón Tuni y Miriam Noemí Arias, en vez de a nombre de su padre, un jubilado de 83 años que enviudó hace pocos meses.

Sin embargo, Lefín pudo confirmar que en el IPVU todavía figura su padre como adjudicatario de la vivienda.

"Mi papá vive ahí desde 1983 y lo único que le entregaron fue una tenencia, y la casa se estaba pagando, casi la totalidad. Mi mamá desde hace un tiempo tuvo varias complicaciones con su salud, tuvo dos ACV, y estuvimos más abocados al tema de la salud durante la pandemia", expresó la mujer.

En la actualidad el jubilado vive en la casa y una de sus hijas construyó su propiedad en otra parte del mismo terreno para vivir con su propia familia, pero Lefín no sabe por cuánto tiempo más podrán seguir tranquilos en ese sitio.

"Me llama la atención y me duele porque esta persona siempre fue atenta con la familia, con mi padre y con las chicas cuando vivían con él. Pero acá se metió un agrimensor cuando se hizo un relevamiento. ¿Cómo hizo? No tengo la menor idea, porque de eso me enteré el lunes pasado", dijo a medios de Neuquén.

"Esta persona me dijo que si no nos hacíamos cargo nos iba a mandar unos abogados", agregó Lefín, a quien hasta ahora sólo le recomendaron en la fiscalía de Neuquén que "acomode" ella los papeles de su casa familiar para no perderla.