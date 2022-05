Neuquén: una maestra no le dejó ir al baño a un alumno de seis años y el nene se hizo encima

Riffo confirmó al sitio La Mañana de Neuquén que era el primer día de la docente al frente de un curso de primer grado y que "los niños le pedían todos de ir al baño y que los dejó, pero en un momento dijo que ya no les daba permiso y luego de eso pasó" el episodio escatológico.

La docente en cuestión ya renunció a su puesto. Antes de irse aseguró que no notó el olor que despedía el alumnno damnificado porque está "congestionada", pero consta en actas el episodio.

La verdad se supo al final del día, cuando el hermano mayor del nene lo fue a buscar y lo llevó a su casa en el barrio Las Lajitas donde los recibió su madre.

"Llegaron y mi hijo más chico no paraba de llorar desconsolado. Al más grande le dijeron que se habría manchado con caca de perro, tenía todo el guardapolvo sucio y con su cabecita gacha por lo que había vivido", relató Soledad Rivera, madre del damnificado.

Rivera escrachó a la maestra pero además se contactó con la escuela y logró que Riffo le diera el número de teléfono personal de la docente. "Cuando finalmente pude hablar con ella me fui de boca, la insulté. Es que no me pudo haber dejado al nene en esa situación", reconoció la mujer.

"¿Cómo no me llamó para que lo vaya a buscar? Ella misma me contó que los nenes le dijeron que había mal olor pero que no le dio importancia", agregó.

Además de estar dos horas sucio en el aula el nene quedó humillado porque su maestra "lo hizo formar en el patio todo manchado delante de todo el colegio" antes de salir al finalizar la jornada.

La situación "empeoró cuando la maestra le dijo delante de todos los papás y alumnos en la puerta de la escuela a mi hijo mayor que su hermano seguramente habría pisado caca de perro y que así se habría manchado", insistió Soledad.

Con todo lo ocurrido el nene pidió no volver a la escuela pero desde la institución Riffo aseguró que se está trabajando con el gabinete psicopedagógico para contenerlo.