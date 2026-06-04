Ni Una Menos: 92% de los argentinos apoya el registro público de violadores tras el femicidio de Agostina Vega
En el marco del Ni Una Menos, Zuban Córdoba detalla cómo percibe la sociedad la violencia de género y expone una marcada brecha entre hombres y mujeres.
En el marco del aniversario de las movilizaciones por el Ni Una Menos, un estudio de opinión relevó la percepción de los argentinos frente a la violencia contra las mujeres y el femicidio de Agostinna Vega. El informe se basó en un trabajo realizado entre el 1 y el 3 de junio de 2026 sobre una muestra de 1.200 casos.
El Caso Agostina y la violencia como problema estructural
El reciente femicidio de la adolescente cordobesa caló hondo en la agenda pública y abrió un fuerte debate. Ante la consulta específica sobre si el "Caso Agostina" refleja un problema generalizado de violencia contra las mujeres en la sociedad argentina, el 61,9% de los encuestados respondió de manera afirmativa. Sin embargo, la brecha de género es notable: mientras el 74,7% de las mujeres lo percibe como un problema generalizado, la cifra desciende al 48,4% entre los hombres.
En esa misma línea, una abrumadora mayoría del 72,2% a nivel general considera que la violencia contra las mujeres es "un problema estructural en la sociedad". En contraste, un 21,4% cree que se trata simplemente de "casos aislados" y apenas un 3,6% opina que no es un problema relevante. Aquí también la diferencia es marcada: el 84,2% de las mujeres ve una falla estructural, visión compartida solo por el 60,1% de los varones.
Consenso total para un registro de ofensores sexuales
Uno de los datos más reveladores del sondeo tiene que ver con el respaldo masivo a nuevas medidas de control y prevención ciudadana. Ante la pregunta sobre si debería existir un registro, de dominio público, de ofensores sexuales en Argentina, el 92,6% de los consultados respondió que sí.
Esta iniciativa cosechó un apoyo prácticamente unánime que logró atravesar cualquier diferencia demográfica: el 95,2% de las mujeres y el 90,3% de los hombres se mostraron a favor de implementar esta herramienta. Por el contrario, solo un marginal 3,5% rechazó la idea de hacer público el listado de condenados por estos delitos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario