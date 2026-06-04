Ni una menos: 92% de los argentinos apoya el registro público de violadores tras el femicidio de Agostina Vega

En esa misma línea, una abrumadora mayoría del 72,2% a nivel general considera que la violencia contra las mujeres es "un problema estructural en la sociedad". En contraste, un 21,4% cree que se trata simplemente de "casos aislados" y apenas un 3,6% opina que no es un problema relevante. Aquí también la diferencia es marcada: el 84,2% de las mujeres ve una falla estructural, visión compartida solo por el 60,1% de los varones.