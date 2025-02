"Nos rompieron", el duro testimonio del padre de Kim, la nena asesinada en La Plata

"Lo que me pregunto es ¿qué mierda pasa? Esta gente se dedica a robar, bueno, robate el auto. Tenés una nena, la vieron, estaba ahí, con el cinturón. No les importó", señaló Marcos tras romper en llanto. "¿Qué mierda está pasando con nosotros? Nos rompieron a todos, no puedo entender cómo no pararon, ¿qué clase de ser humano hace eso?", expresó con profundo dolor.

marcos papa kim la plata.mp4

Cómo fue el crimen de Kim Gómez

El hecho ocurrió el martes por la noche, pasadas las 20, cuando Kim acababa de terminar sus actividades en una escuela de gimnasia y se disponía volver a su casa con su madre, Florencia.

Ambas iban a bordo de un Fiat Palio rojo y estaban paradas en un semáforo ubicado en la intersección de las calles 25 y 72 cuando fueron abordadas por los dos delincuentes. Los ladrones sacaron a Florencia del vehículo y huyeron con Kim adentro del auto. La nena estaba sentada en el asiento del acompañante, con el cinturón de seguridad puesto.

kim gomez

Por motivos que aún no se esclarecieron, la menor cayó del auto, quedó colgada y fue arrastrada durante quince cuadras, hasta que los delincuentes chocaron contra un poste de luz a la altura de las calles 82 y 28.

Por el homicidio, detuvieron a los malhechores: dos adolescentes de 14 y 17 años.

acusados asesinato kim gomez