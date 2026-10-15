Nueva Marcha Federal Universitaria: quiénes se movilizan este jueves por los fondos presupuestarios

En esa misma línea, Clara Chevalier (secretaria general de Conadu) remarcó que la marcha "prueba la resistencia de las universidades y sus trabajadores frente a la falta de respuestas oficiales".

El marco legal: qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley N.° 27.795 de Financiamiento Universitario prevé una cláusula de actualización periódica del presupuesto operativo según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Su objetivo es resguardar los programas de becas, la investigación científica y la actualización paritaria frente a la inflación. Pese a los intentos del Ejecutivo por bloquear su aplicación mediante decretos en pos del equilibrio fiscal, sucesivos fallos de la Justicia ratificaron la vigencia de la norma.

La UBA encabeza la marcha en CABA: horarios y recorrido

En la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires (UBA) coordinará la columna principal hacia la Plaza del Congreso: