Nueva Marcha Federal Universitaria: quiénes se movilizan este jueves por los fondos presupuestarios
El Gobierno de Javier Milei enfrenta su quinta Marcha Federal Universitaria, mientras continúa sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la comunidad universitaria atraviesa un nuevo pico de tensión. Este jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de las casas de altos estudios de todo el país encabezarán la 5° Marcha Federal Universitaria, en rechazo a los intentos oficiales por congelar las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.
La medida de fuerza se concreta tras la frenada judicial al Decreto 759/2025 —con el que la Casa Rosada buscaba supeditar la ejecución de los recursos— y luego de las protestas en la Secretaría de Educación que derivaron en denuncias por parte del Ministerio de Capital Humano.
Desde las universidades ratifican su reclamo por el retraso salarial y la falta de fondos operativos amenazan la continuidad de las actividades académicas e investigativas.
Marcha Federal Universitaria: un reclamo unificado por salarios, becas y el Presupuesto 2027
La convocatoria cuenta con el respaldo conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones estudiantiles y la totalidad de los gremios del sector. Entre los puntos centrales del reclamo figuran:
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Atraso salarial: Exigen la recomposición del 33% adeudado en los haberes del personal docente y no docente.
Becas estudiantiles: Denuncian un atraso del 100% en las asignaciones destinadas al sostenimiento de los alumnos.
Pauta presupuestaria 2027: Advierten sobre la brecha entre los 7,3 billones de pesos proyectados por el Ejecutivo y los 11 billones de pesos requeridos por los rectores para garantizar el funcionamiento básico del sistema.
"El Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender una Ley sancionada por el Congreso", sostuvo Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN.
En esa misma línea, Clara Chevalier (secretaria general de Conadu) remarcó que la marcha "prueba la resistencia de las universidades y sus trabajadores frente a la falta de respuestas oficiales".
El marco legal: qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley N.° 27.795 de Financiamiento Universitario prevé una cláusula de actualización periódica del presupuesto operativo según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Su objetivo es resguardar los programas de becas, la investigación científica y la actualización paritaria frente a la inflación. Pese a los intentos del Ejecutivo por bloquear su aplicación mediante decretos en pos del equilibrio fiscal, sucesivos fallos de la Justicia ratificaron la vigencia de la norma.
La UBA encabeza la marcha en CABA: horarios y recorrido
En la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires (UBA) coordinará la columna principal hacia la Plaza del Congreso:
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13:00 hs: Concentración en Plaza Houssay.
14:00 hs: Inicio de la movilización desde Av. Córdoba y Junín.
Recorrido: Av. Córdoba hasta Av. Callao, continuando por Av. Corrientes y Cerrito hasta arribar a la Plaza Congreso.
16:00 hs: Acto central y lectura del documento unificado frente al Parlamento.
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