Nuevo juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando aseguró que "la condena es inminente"
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, se mostró confiado en el inicio del debate oral.
Fernando Burlando llegó al Tribunal de San Isidro en el inicio del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona y dejó una frase que marcó el tono de su postura en el proceso: “La condena es inminente”.
En un clima atravesado por la reciente polémica que involucró a la exjueza Julieta Makintach, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona se mostró firme y confiado en el avance de la causa, al tiempo que remarcó que no permitirán maniobras que busquen estirar los tiempos del debate oral. “Venimos con una clara intención de no detenernos e ir de manera acelerada hasta el final”, sostuvo ante la prensa.
Burlando también anticipó que el equipo que representa a las hijas del astro buscará frenar cualquier intento de dilación por parte de las defensas y no descartó incluso ir por medidas más severas en el desarrollo del juicio. En ese sentido, fue categórico: “Venimos con el objetivo de componer y oponernos a todo lo que sea un planteo dilatorio, obstructivo”.
Consultado por la posibilidad de que la causa se extienda en el tiempo, el letrado volvió a insistir con su lectura del escenario judicial: “Creo que es inminente una condena. Todo lo que sea tratar de demorar esa situación, sin lugar a duda esa puede ser una estrategia de la defensa”.
Si bien calificó ese tipo de maniobras como “temerario, de mala fe”, también intentó bajar la tensión al considerar que no sería el camino elegido por las defensas: “No creo que lo hagan”.
En otro tramo de su exposición, el abogado puso el foco en la conformación del nuevo Tribunal, al que definió como clave para la continuidad del proceso. Según dijo, “depositamos muchísima confianza” en los magistrados, a quienes describió como “jueces de muchísima experiencia y trayectoria y está probado que no les interesa”.
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