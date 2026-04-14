Nuevo juicio por la muerte de Maradona: Fernando Burlando aseguró que "la condena es inminente"

En un clima atravesado por la reciente polémica que involucró a la exjueza Julieta Makintach, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona se mostró firme y confiado en el avance de la causa, al tiempo que remarcó que no permitirán maniobras que busquen estirar los tiempos del debate oral. “Venimos con una clara intención de no detenernos e ir de manera acelerada hasta el final”, sostuvo ante la prensa.