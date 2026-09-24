Nuevo parte médico del Pity Álvarez: cómo sigue su salud

Según detalló su abogado Sebastián Queijeiro en diálogo con TN, al momento de su internación el músico presentaba “picos de presión de 21” y tenía “la glucemia le da tan alta que ni el aparato la podía medir”.

Video: así fue el choque que protagonizó Pity Álvarez en La Paternal

Así fue el choque del Pity Álvarez

El episodio del choque ocurrió durante la madrugada de ese martes, cuando el cantante estaba al mando de un Volkswagen Bora. Según la denuncia, y tal como quedó registrado en un video, dio marcha atrás y rozó un Peugeot 208 que se encontraba parado junto a uno de los surtidores de combustible.

El conductor del Peugeot, un joven de 24 años, no sufrió heridas. Sin embargo, el vehículo registró daños en las puertas y en el sector delantero del lado del acompañante.

Una cámara de seguridad de la estación de servicio registró el momento de la maniobra y permitió observar cómo el Bora entra en contacto con el Peugeot.

Sigue el juicio contra el Pity Álvarez

Pity Álvarez fue internado por una crisis hipertensiva Captura de TV mejorada con IA

El hecho tomó relevancia por la situación personal y judicial que atraviesa el músico, quien es juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 . En ese sentido, con el músico ya internado, sus abogados solicitaron que se suspendiera la audiencia del miércoles.

Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo de forma contundente. “A pesar de las patologías que presenta, el señor se encuentra en condiciones y, por eso, entre las medidas que se adoptaron, se le dio la posibilidad de no comparecer”, indicó Gustavo Goerner.

“Cuando el señor Álvarez salió de la internación a anterior declaró ante los medios que se había puesto mal porque escuchó a los peritos. Entonces, no es que no podía entender de qué se trataba el asunto y esto es lo que viene diciendo este Tribunal. Podemos continuar con el juicio porque no se advierte una situación novedosa que implique la suspensión”, expuso.