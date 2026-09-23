Burlando apuntó contra Pity Álvarez: "Tiene que estar preso en una cárcel, no en un neuropsiquiátrico"

Queijeiro también se refirió a la posibilidad de que el músico sea derivado a una institución psiquiátrica y explicó cuáles serían, según su postura, los obstáculos para mantener una internación.

"La traba es que la Ley de Salud Mental dice 'son voluntarias', él se puede ir cuando quiera. La única manera de que lo internen es si él se quiere matar o podría poner en riesgo a alguien, ahí lo pueden internar. Pero lo estabilizan y se va", sostuvo.

Frente al estado actual del artista, el defensor cuestionó además que el proceso continúe en estas condiciones: "El juicio tendría que empezar, yo no puedo suplir su voluntad. Ya estamos llegando a un extremo donde me parece que es inhumano que siga el juicio".

Fernando Burlando reclamó que Pity Álvarez sea enviado a una cárcel

Desde la querella, Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, planteó una posición completamente diferente. El letrado cuestionó las decisiones tomadas en torno al músico y consideró que no estaría recibiendo el mismo tratamiento judicial que tendría otra persona en circunstancias similares.

"Yo no sé si es necesaria la Ley de Salud Mental, en este caso. En función de la lectura de antecedentes y de lo que viene ocurriendo con Álvarez, la Justicia no está teniendo un trato igualitario. Está teniendo un trato desigual, porque si cometieras la mitad de los desmanes que hizo Álvarez, estarías preso", afirmó.

Burlando también hizo referencia a la causa por el homicidio de Cristian Díaz, por la que Álvarez se encuentra acusado, y sostuvo que su situación de salud no debería impedir que permanezca bajo un régimen penitenciario.

"Cuando mató a Cristian Díaz, no estaba en un estado de alteración morbosa de sus facultades … Él está acusado de un delito gravísimo que es homicidio. Tiene que estar preso en una cárcel, no en un neuropsiquiátrico", manifestó.

Cómo continuará el juicio contra Pity Álvarez

Pese a la internación del músico, el proceso judicial seguirá adelante. Según informó el periodista Paulo Kablan, el tribunal determinó que la audiencia se lleve a cabo de manera remota, por lo que Álvarez podrá participar sin concurrir presencialmente.

En paralelo, se encuentran ultimando los detalles para trasladar al músico desde el Hospital Tornú hacia una clínica privada, mientras continúa la discusión entre la defensa y la querella respecto de cómo debe avanzar la Justicia ante su situación.