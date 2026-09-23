Burlando apuntó contra Pity Álvarez: "Tiene que estar preso en una cárcel, no en un neuropsiquiátrico"
Tras el choque en La Paternal, el músico fue internado por una crisis hipertensiva y seguirá el juicio de forma remota.
El presente de Cristian "Pity" Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena por su situación judicial y su estado de salud. En las últimas horas, el músico chocó en una estación de servicio de La Paternal y se retiró del lugar. Posteriormente, fue internado en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva, por la que permanece en terapia intermedia.
Mientras continúa hospitalizado, surgieron posiciones enfrentadas entre la defensa del artista y la querella que representa a la familia de la víctima. El principal punto de discusión pasa por las condiciones en las que Álvarez debe afrontar el proceso judicial y la atención que requiere por su situación de salud.
La defensa de Pity Álvarez pidió asistencia y apuntó contra el Estado
Sebastián Queijeiro, abogado defensor del músico, describió el complejo escenario que atraviesa su entorno y aseguró que la familia ya no puede manejar la situación por sus propios medios.
"Él no está bien. Su familia está desbordada. Por estas situaciones, su madre tiene un problema de salud mental. Y un Estado ausente. Ven que va drogado a las audiencias, ven que maneja, pero quiere poner primera y pone marcha atrás, y chocar un auto", expresó.
En relación con el episodio ocurrido en La Paternal, el abogado explicó que Álvarez no tiene una prohibición judicial para manejar, aunque señaló que su registro de conducir se encuentra vencido.
Queijeiro también se refirió a la posibilidad de que el músico sea derivado a una institución psiquiátrica y explicó cuáles serían, según su postura, los obstáculos para mantener una internación.
"La traba es que la Ley de Salud Mental dice 'son voluntarias', él se puede ir cuando quiera. La única manera de que lo internen es si él se quiere matar o podría poner en riesgo a alguien, ahí lo pueden internar. Pero lo estabilizan y se va", sostuvo.
Frente al estado actual del artista, el defensor cuestionó además que el proceso continúe en estas condiciones: "El juicio tendría que empezar, yo no puedo suplir su voluntad. Ya estamos llegando a un extremo donde me parece que es inhumano que siga el juicio".
Fernando Burlando reclamó que Pity Álvarez sea enviado a una cárcel
Desde la querella, Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima, planteó una posición completamente diferente. El letrado cuestionó las decisiones tomadas en torno al músico y consideró que no estaría recibiendo el mismo tratamiento judicial que tendría otra persona en circunstancias similares.
"Yo no sé si es necesaria la Ley de Salud Mental, en este caso. En función de la lectura de antecedentes y de lo que viene ocurriendo con Álvarez, la Justicia no está teniendo un trato igualitario. Está teniendo un trato desigual, porque si cometieras la mitad de los desmanes que hizo Álvarez, estarías preso", afirmó.
Burlando también hizo referencia a la causa por el homicidio de Cristian Díaz, por la que Álvarez se encuentra acusado, y sostuvo que su situación de salud no debería impedir que permanezca bajo un régimen penitenciario.
"Cuando mató a Cristian Díaz, no estaba en un estado de alteración morbosa de sus facultades … Él está acusado de un delito gravísimo que es homicidio. Tiene que estar preso en una cárcel, no en un neuropsiquiátrico", manifestó.
Cómo continuará el juicio contra Pity Álvarez
Pese a la internación del músico, el proceso judicial seguirá adelante. Según informó el periodista Paulo Kablan, el tribunal determinó que la audiencia se lleve a cabo de manera remota, por lo que Álvarez podrá participar sin concurrir presencialmente.
En paralelo, se encuentran ultimando los detalles para trasladar al músico desde el Hospital Tornú hacia una clínica privada, mientras continúa la discusión entre la defensa y la querella respecto de cómo debe avanzar la Justicia ante su situación.
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