"Ojalá diera tanto miedo tener un hijo golpeador como uno gay": La Joaqui brilló en la Marcha del Orgullo

El mensaje de La Joaqui en la Marcha del Orgullo

Un escenario caliente y el termómetro de la calle

La presencia de La Joaqui funcionó como uno de los imanes artísticos más convocantes de una jornada que combinó la fiesta de la diversidad con el rechazo explícito a la quita de derechos y el ajuste económico. Su frase, que rápidamente se viralizó en las redes sociales de los miles de asistentes, encapsuló el pulso de una marcha que este año se plantó con un fuerte componente político frente al clima de época y la escalada de agresiones por identidad de género u orientación sexual.