"Ojalá diera tanto miedo tener un hijo golpeador como uno gay": La Joaqui brilló en la Marcha del Orgullo
Ante una multitud que colmó el centro porteño, la referente urbana disparó una frase contundente sobre los prejuicios familiares y los discursos de odio.
La 35ª Marcha del Orgullo dejó momentos de alta tensión discursiva y masividad en las calles porteñas, pero uno de los pasajes más resonantes de la tarde tuvo como protagonista a La Joaqui. Durante su paso por el escenario principal de la movilización, la cantante urbana no se guardó nada y dejó una definición lapidaria que desató la ovación de toda la marea multicolor que copó la zona del Congreso.
Con el tono frontal que la caracteriza y en plena ebullición del reclamo colectivo bajo el lema "Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia", la artista cruzó de lleno el doble rasero de los prejuicios sociales. "Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como tener un hijo gay", disparó desde las tablas, sintetizando el malestar del colectivo frente a la validación de discursos violentos y la discriminación que persiste en los ámbitos más íntimos de la sociedad.
Un escenario caliente y el termómetro de la calle
La presencia de La Joaqui funcionó como uno de los imanes artísticos más convocantes de una jornada que combinó la fiesta de la diversidad con el rechazo explícito a la quita de derechos y el ajuste económico. Su frase, que rápidamente se viralizó en las redes sociales de los miles de asistentes, encapsuló el pulso de una marcha que este año se plantó con un fuerte componente político frente al clima de época y la escalada de agresiones por identidad de género u orientación sexual.
Lejos de los armados edulcorados o los mensajes complacientes, la intervención de la referente del RKT le puso voz al hartazgo de miles de jóvenes y familias que se volcaron masivamente a la calle. Con la exigencia de políticas públicas efectivas y la Ley Integral Trans como banderas principales, el paso de la artista por el corazón del Orgullo dejó en claro que la música popular y el activismo callejero marchan hoy más unidos que nunca.
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