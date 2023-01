Ola de calor: aviso de fuertes tormentas para ocho provincias

Las zonas riojanas que podrían sufrir tormentas fuertes son Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Arauco, Castro Barros, Sanagasta, Independencia, San Blas de los Sauces, y las zonas bajas de Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.

Las localidades catamarqueñas afectadas por intensas precipitaciones serán Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Mientras que, en Santa Fe, las localidades con la alerta naranja encendida son 9 de Julio, San Cristóbal y San Justo, al igual que las localidades cordobesas de Cruz del Eje y San Carlos Minas.

En tanto, la provincia de Tucumán también estará sometida por el tempestuoso clima en Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Río Chico, Monteros y Tafí Viejo.

Finalmente, lo mismo sucederá con Santiago del Estero en las localidades de Figueroa, Alberdi, Copo, Moreno, Pellegrini, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos , Rivadavia, Salavina y Sarmiento.

Por su parte, en Salta rige la alerta amarilla, especialmente en las zonas Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera y Rivadavia, mientras que en Chaco las áreas sacudidas serán las de Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, y Veinticinco de Mayo.

Las recomendaciones por parte del Servicio Meteorológico son claras: evitar actividades al aire libre; no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas por la posibilidad de ser alcanzados por un rayo.

Para ambas alertas, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros de agua