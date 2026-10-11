Ola de inseguridad en Lanús: nuevos robos, detenciones en pleno escape y avances por un homicidio
A los varios casos registrados en los últimos dias se sumó la detención de una banda de "rompevidrios" tras un rápido despliegue policial.
El partido bonaerense de Lanús continúa en el centro de la escena por una seguidilla de hechos delictivos que alimentan la constante preocupación de los vecinos en las distintas localidades del municipio, sumando casos de inseguridad.
Entre el cansancio de los frentistas, robos de vehículos y el violento arrebato a un agente en una base oficial, en las últimas horas se sumó la detención de una banda de "rompevidrios" tras un rápido despliegue policial.
Cayeron "rompevidrios" en Lanús tras romper un auto y ser seguidos por las cámaras
El último episodio se registró cuando operadores de las cámaras de monitoreo municipal detectaron la maniobra de tres delincuentes que estallaron la ventanilla de un automóvil estacionado, sustrajeron un teléfono celular del interior y se dieron a la fuga a toda velocidad a bordo de un vehículo.
Tras dar la alerta, personal motorizado de la Policía local montó un operativo cerrojo que culminó con la interceptación del rodado en la esquina de Madariaga y Bouchard. Durante la requisa, las fuerzas de seguridad aprehendieron a los tres sospechosos e incautaron una punta diamantada —herramienta utilizada habitualmente para trizar cristales sin generar ruido— junto al celular recién sustraído. Los implicados quedaron a disposición de la Comisaría 2.ª de Lanús y la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
La alarma vecinal: "Todos los días hay un caso nuevo"
El mapa delictivo refleja una problemática estructural. Giselle, comerciante y vecina de Remedios de Escalada, graficó el contexto crítico que se vive en los barrios en declaraciones a la prensa:
"Todos los días hay un hecho de inseguridad en el grupo, todos los días un vecino avisa (...) A la noche se roban los aires, te rompen los candados, te rompen las persianas. Todos los días hay un caso nuevo que contar", recriminó sobre el hostigamiento diario que padecen.
Sustracción de vehículos y un robo insólito frente a Seguridad Ciudadana
A la par de la detención de los "rompevidrios", otros dos robos de vehículos encendieron las alarmas en el distrito:
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Robo automotor en Lanús Este: Tres delincuentes sustrajeron un auto estacionado en la calle Almeyra al 2900 (entre Pedernera y Héroes de Malvinas), en Remedios de Escalada. El accionar quedó grabado en cámaras de seguridad privadas.
Asalto a un agente municipal: Un efectivo de Seguridad Ciudadana de Lanús fue víctima del robo de su moto al finalizar su turno, a las 6:00 de la mañana, en las inmediaciones de la propia base operativa ubicada debajo del Puente Arenas (Av. Raúl Alfonsín y Quito, Lanús Oeste).
A juicio por el crimen del mecánico Alexis Cusumano
En el plano judicial, la Justicia de Garantías elevó a juicio oral la causa contra Daniela R.P. (27), señalada como partícipe necesaria en el homicidio de Alexis Cusumano (48), el mecánico rosarino asesinado en febrero en Villa Diamante.
Cusumano había viajado desde Rosario junto a un amigo tras pactar la compra de una heladera por redes sociales. Al llegar al punto de encuentro en Talcahuano y Darragueira, fueron emboscados por delincuentes armados que le dispararon en el tórax. La investigación, encabezada por la UFI N° 5 y la DDI Avellaneda-Lanús, demostró que la transacción fue una emboscada planificada, dejando a la mujer de 27 años a las puertas del debate oral.
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