Ola de inseguridad en Lanús: nuevos robos, detenciones en pleno escape y avances por un homicidio

"Todos los días hay un hecho de inseguridad en el grupo, todos los días un vecino avisa (...) A la noche se roban los aires, te rompen los candados, te rompen las persianas. Todos los días hay un caso nuevo que contar", recriminó sobre el hostigamiento diario que padecen.

Sustracción de vehículos y un robo insólito frente a Seguridad Ciudadana

A la par de la detención de los "rompevidrios", otros dos robos de vehículos encendieron las alarmas en el distrito:

Robo automotor en Lanús Este: Tres delincuentes sustrajeron un auto estacionado en la calle Almeyra al 2900 (entre Pedernera y Héroes de Malvinas), en Remedios de Escalada. El accionar quedó grabado en cámaras de seguridad privadas.

Asalto a un agente municipal: Un efectivo de Seguridad Ciudadana de Lanús fue víctima del robo de su moto al finalizar su turno, a las 6:00 de la mañana, en las inmediaciones de la propia base operativa ubicada debajo del Puente Arenas (Av. Raúl Alfonsín y Quito, Lanús Oeste).

A juicio por el crimen del mecánico Alexis Cusumano

En el plano judicial, la Justicia de Garantías elevó a juicio oral la causa contra Daniela R.P. (27), señalada como partícipe necesaria en el homicidio de Alexis Cusumano (48), el mecánico rosarino asesinado en febrero en Villa Diamante.

Cusumano había viajado desde Rosario junto a un amigo tras pactar la compra de una heladera por redes sociales. Al llegar al punto de encuentro en Talcahuano y Darragueira, fueron emboscados por delincuentes armados que le dispararon en el tórax. La investigación, encabezada por la UFI N° 5 y la DDI Avellaneda-Lanús, demostró que la transacción fue una emboscada planificada, dejando a la mujer de 27 años a las puertas del debate oral.