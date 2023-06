Violento robo a Osvaldo Bazán: los detalles que contó el periodista

“Venía por Anchorena y, al llegar a Perón, paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular”, explicó en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios”.

Osvaldo Bazán dio detalles del violento robo que sufrió

Embed Venía en el remise en Anchorena al llegar a Perón, paró por el semáforo.

Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular.

Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios.

Por suerte, sólo fue el robo.

No tengo celular ni wassap. — OB (@osvaldobazan) June 8, 2023

También les advirtió a sus contactos que no intenten comunicarse con él porque ya logró bloquear su teléfono y no tiene acceso a WhatsApp. Por último, brindó más detalles del ataque y trató de llevar tranquilidad: “Por suerte estaba sentado lejos de la ventanilla, si no con la barreta me reventaba la cara. Gracias por los mensajes”.