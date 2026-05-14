Otro escándalo protagonizado por Néstor Ortigoza: así lo echaron de un boliche por pelearse

Según la versión que el exfutbolista brindó a diferentes medios, fueron los empleados del boliche quienes molestaron a la amiga de Oliva y ello derivó en su reacción, a lo que siguieron provocaciones e insultos verbales que siguieron con agresiones físicas hacia su persona, incluida la violenta expulsión del boliche.

Por otro lado trascendió que los responsables de Tropitango están evaluando en iniciar acciones legales contra el exjugador, mientras que la abogada Ana Rosenfeld señaló que Oliva no descarta hacer lo propio contra el boliche de General Pacheco.

Néstor Ortigoza nació el 7 de octubre de 1984 en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, debutando profesionalmente 2004 en Argentinos Juniors. En 2011 pasó a San Lorenzo, donde se convirtió en ídolo gracias al gol que convirtió a Instituto de Córdoba, que evitó en 2012 el descenso de la institución de Boedo.

Nacionalizado paraguayo desde 2009, defendió la camiseta de ese país hasta los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, tras eliminar a Japón y caer ante España; también participó en la Copa América 2011 que se disputó en nuestro país, en la que Paraguay llegó a la final, donde perdió 0-3 ante el combinado de Uruguay.

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