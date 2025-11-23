Pablo Grillo evoluciona favorablemente: "Está más activo, más despierto y más rápido"
El fotógrafo agredido brutalmente por un gendarme durante la represión a una marcha de jubilados en el Congreso continúa mostrando mejorías tras su última operación.
Pablo Grillo, el fotógrafo herido por un proyectil disparado por un gendarme durante la represión a una marcha de jubilados del 12 de marzo, continúa mostrando una evolución positiva tras someterse a una nueva intervención quirúrgica.
"La verdad que la evolución es muy buena, está mucho mejor. En estos días ya nos dijeron que muy posiblemente esta semana lo manden de nuevo a rehabilitación, pero vuelve al (Hospital de Rehabilitación Manuel) Rocca mucho mejor que lo que vino", expresó Fabián Grillo.
Y agregó: "Está más proactivo, más despierto, más rápido. Allí hacen trabajo kinesiológico, toda la parte motora, estabilidad y todo lo que hace en su cuerpo; fonoaudiólogo, psiquiatra y psicólogo, es multidisciplinario”.
"Cuando llegó estaba muy flojito, muy caído, tenía un delay, tardaba en contestar, pero ahora está muy directo, habla así como estamos hablando nosotros ahora, es muy rápido", comentó el padre del reportero gráfico, en diálogo con Radio del Plata.
En este contexto, adelantó que el próximo domingo 30, día del cumpleaños de Pablo, se realizará el festival “¡Pablo Cumple!” en la estación Darío y Maxi, a partir de las 14.
Revelan imágenes inéditas de Pablo Grillo, el fotoperiodista herido por la represión policial
En el marco de la edición número 500 de Tiempo Argentino, una revisión del archivo permitió encontrar fotos inéditas de Pablo Grillo, que fue herido por el gendarme Héctor Guerrero durante una marcha en el Congreso.
Según contó la periodista Cora Gamarnik, las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Edgardo Gómez en julio de 2018 durante una movilización en defensa de la agencia Télam. A partir de esta publicación, otro colega, Marcos Sierras, revisó su propio archivo y halló una serie de fotos del reportero gráfico que hasta ahora no habían sido publicadas.
En una de esas tomas se ve a Grillo con su clásico gorro y la campera de Independiente, agachado entre el cordón policial y acomodando su cámara en el piso para conseguir "el ángulo justo" de la noticia. Es prácticamente la misma postura que tenía en el momento en que el gendarme Héctor Guerrero le disparó a la cabeza, dejándolo gravemente herido.
