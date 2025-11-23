Pablo Grillo evoluciona favorablemente: "Está más activo, más despierto y más rápido"

Revelan imágenes inéditas de Pablo Grillo, el fotoperiodista herido por la represión policial

En el marco de la edición número 500 de Tiempo Argentino, una revisión del archivo permitió encontrar fotos inéditas de Pablo Grillo, que fue herido por el gendarme Héctor Guerrero durante una marcha en el Congreso.

Según contó la periodista Cora Gamarnik, las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Edgardo Gómez en julio de 2018 durante una movilización en defensa de la agencia Télam. A partir de esta publicación, otro colega, Marcos Sierras, revisó su propio archivo y halló una serie de fotos del reportero gráfico que hasta ahora no habían sido publicadas.

pablo grillo 1 Pablo Grillo en la marcha por Télam: (Fotos archivo: Tiempo Argentino - Edgardo Gómez - Marcos Sierras)

En una de esas tomas se ve a Grillo con su clásico gorro y la campera de Independiente, agachado entre el cordón policial y acomodando su cámara en el piso para conseguir "el ángulo justo" de la noticia. Es prácticamente la misma postura que tenía en el momento en que el gendarme Héctor Guerrero le disparó a la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Pablo Grillo 2 Pablo Grillo en la marcha por Télam: (Fotos archivo: Tiempo Argentino - Edgardo Gómez - Marcos Sierras)