Feriados de julio: cuándo será la semana de sólo 4 días laborales en la provincia de Buenos Aires

La Violeta.

El Socorro.

Mariano Benítez.

General Villegas.

Villa Saboya.

Necochea.

Dennehy.

Francisco Quiroga.

Pasteur.

A este listado se suma la localidad de 16 de Julio, perteneciente al partido de Azul, donde el asueto se dispuso para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación.

La medida alcanzará principalmente a las dependencias de la administración pública municipal y provincial, además de las sucursales del Banco Provincia ubicadas en esos distritos. En el caso de los trabajadores del sector privado, la posibilidad de disfrutar del descanso quedará sujeta a la decisión que adopte cada empleador.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables