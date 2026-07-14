Feriados de julio: cuándo será la semana de sólo 4 días laborales en la provincia de Buenos Aires
Algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires tendrán feriados especiales que modificarán la actividad habitual y les darán un día de descanso a sus habitantes.
Julio tendrá feriados especiales que les darán a miles de vecinos de la Provincia de Buenos Aires la posibilidad de hacer una pausa en la rutina y disfrutar de una jornada de descanso en plena semana. Si bien la medida no se aplicará en todo el país, sí alcanzará a distintos municipios y localidades bonaerenses.
Estos feriados responden a celebraciones religiosas de gran importancia para cada comunidad. Como ocurre todos los años, el asueto beneficiará principalmente a los trabajadores de la administración pública y de las entidades bancarias provinciales. En el sector privado, en tanto, la adhesión quedará sujeta a la decisión de cada empleador.
A qué se debe el feriado del 16 de julio de 2026
El jueves 16 de julio de 2026 habrá feriados en distintos municipios y localidades de la Provincia de Buenos Aires con motivo del Día de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, pescadores, integrantes de las Fuerzas Armadas y de numerosas comunidades bonaerenses.
Al tratarse de un feriado local, la fecha no forma parte del calendario nacional. Por ese motivo, el asueto únicamente regirá en aquellos distritos donde la Virgen del Carmen es la patrona o donde la jornada coincide con una celebración propia. Los municipios alcanzados son:
- Carmen de Areco.
- General Rodríguez.
- Carlos Casares.
- Benito Juárez.
- Cañuelas.
- Zárate.
- General La Madrid.
- Pellegrini.
- Chivilcoy.
- Lobería.
- Las Flores.
- Carmen de Patagones.
A su vez, varias localidades de la Provincia de Buenos Aires también tendrán feriado durante esa jornada. Entre ellas se encuentran:
- La Violeta.
- El Socorro.
- Mariano Benítez.
- General Villegas.
- Villa Saboya.
- Necochea.
- Dennehy.
- Francisco Quiroga.
- Pasteur.
A este listado se suma la localidad de 16 de Julio, perteneciente al partido de Azul, donde el asueto se dispuso para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación.
La medida alcanzará principalmente a las dependencias de la administración pública municipal y provincial, además de las sucursales del Banco Provincia ubicadas en esos distritos. En el caso de los trabajadores del sector privado, la posibilidad de disfrutar del descanso quedará sujeta a la decisión que adopte cada empleador.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
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