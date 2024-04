Caso García Belsunce: Nicolás Pachelo apeló su condena a prisión perpetua

Pachelo, que era vecino de María Marta García Belsunce y su marido, Carlos Carrascosa, en el country de Pilar, fue condenado a prisión perpetua en marzo de 2024 por los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense, Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, quienes a su vez revirtieron la absolución que había determinado el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro en 2022.

En su recurso, reproducido por el sitio C5N.com, Pérez Iglesias señaló detalles como que el arma homicida no se halló en poder de Nicolás Pachelo, que su ADN no apareció en el lugar del crimen de María Marta García Belsunce, y que el hombre no intentó instalar la versión de un accidente doméstico cosa que sí hizo parte del entorno de la víctima.

maria marta garcia belsunce y carrascosa

"Nada de todo esto se revisó para conformar el panorama probatorio" en el fallo de la Cámara de Casación bonaerense, por lo que "el fallo adolece así de una renuncia a la verdad jurídica objetiva que surge de las pruebas objetivas colectadas en la causa, no constituyendo una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa", señaló la abogada.

La falta de esas pruebas son cosas que "distancian a Pachelo de su participación en la muerte de la víctima y demuestran una clara obstrucción en la investigación inicial no atribuible a él", agregó.

"No deben ser interpretados en menoscabo de la absolución con que fuera beneficiado Carlos Carrascosa o las personas que formaba su entorno más próximo en aquella fecha del hecho lamentable y por los que estuvieran sujetos a proceso", cerró la representante de Nicolás Pachelo.