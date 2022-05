"¿En serio me decís?", la reacción del taxista que atropelló a las turistas francesas en Palermo

"Contame qué pasó...", pidió el taxista, a lo que la mujer contestó: "La atropellaste".

"¿En serio me decís? No, te juro que no vi a nadie. Me desvanecí. No sé qué me pasó", expresó el hombre agarrándose la cabeza.

taxista turistas francesas

El intercambio se produjo a metros de donde ocurrió el accidente que le costó la vida a Luana Bichiet, de 25 años, y que dejó internadas en el Hospital Fernández de Palermo a sus dos acompañantes, de 23.

Luego del accidente, que paralizó la zona de Plaza Italia durante todo el sábado, se supo que el chofer de taxi había sufrido un ACV al volante y por eso quedó internado en el Hospital Rivadavia.