Una pérdida irreparable sacude a Moria Casán

La lista de personalidades que trabajaron bajo su ala incluye a verdaderas leyendas de la cultura popular:

Niní Marshall y Nélida Lobato.

Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

Roberto Goyeneche y Mariano Mores.

Susana Brunetti, Alfredo Barbieri, Horacio Guarany y Don Pelele, entre muchos otros.

Un catálogo inmenso de obras populares

Su visión comercial y artística lo llevó a producir una vasta diversidad de espectáculos que abarcaron desde lo musical hasta lo circense. Entre los títulos más emblemáticos de su carrera figuran "Doña Flor y sus dos maridos", "Strass", "Volvió la revista", "Transfrappé, delivery de risas" y "Las estrellas del Astros".

Su legado como empresario teatral

Además de su labor como productor y representante, "Cacho" Cristofani apostó fuertemente a la infraestructura cultural del país. En su rol de empresario, fue propietario de espacios icónicos como el Teatro Concert, consolidando desde allí su compromiso con la difusión de espectáculos para un público amplio y diverso.