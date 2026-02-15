Una pérdida irreparable sacude a Moria Casán
Murió el empresario Cacho Cristofani. Trabajó con figuras como Olmedo, Porcel y Niní Marshall. Fue dueño del Teatro Concert. Impulsó la carrera de Moria Casán.
El mundo del espectáculo argentino despidió con profundo pesar a Ricardo Héctor “Cacho” Cristofani, emblemático productor, empresario teatral y uno de los mejores amigos de Moria Casán que dejó una huella imborrable en la escena nacional. Nacido el 3 de febrero de 1936, sostuvo una labor ininterrumpida durante más de seis décadas, llevando sus producciones incluso a países limítrofes.
A lo largo de su extensa trayectoria, Cristofani se caracterizó por su compromiso con la presentación de propuestas populares, concebidas para acercar a todo tipo de público a las salas.
El hombre detrás de las grandes estrellas como Moria Casán
Su nombre es sinónimo de la época dorada del teatro de revista y el café concert. Cristofani acompañó la carrera profesional de cientos de actores y actrices, destacándose especialmente como uno de los grandes impulsores de la carrera de Moria Casán.
Junto a "La One", produjo espectáculos de cartelera como la recordada obra "Con Stray, Moria, Gogó y Tristan… La Campana hace tan tan".
La lista de personalidades que trabajaron bajo su ala incluye a verdaderas leyendas de la cultura popular:
Niní Marshall y Nélida Lobato.
Alberto Olmedo y Jorge Porcel.
Roberto Goyeneche y Mariano Mores.
Susana Brunetti, Alfredo Barbieri, Horacio Guarany y Don Pelele, entre muchos otros.
Un catálogo inmenso de obras populares
Su visión comercial y artística lo llevó a producir una vasta diversidad de espectáculos que abarcaron desde lo musical hasta lo circense. Entre los títulos más emblemáticos de su carrera figuran "Doña Flor y sus dos maridos", "Strass", "Volvió la revista", "Transfrappé, delivery de risas" y "Las estrellas del Astros".
Su legado como empresario teatral
Además de su labor como productor y representante, "Cacho" Cristofani apostó fuertemente a la infraestructura cultural del país. En su rol de empresario, fue propietario de espacios icónicos como el Teatro Concert, consolidando desde allí su compromiso con la difusión de espectáculos para un público amplio y diverso.
