Un elefante marino sorprendió en Escobar y tuvieron que montar un operativo para rescatarlo
El animal fue divisado por la tarde en la zona de las islas del Paraná de las Palmas, partido de Escobar, y lo tienen que capturar y relocalizar cuanto antes.
Personal de Prefectura Naval Argentina se encuentra en la búsqueda de un ejemplar de elefante marino que fue divisado en la tarde del martes por la zona de las islas del Paraná de las Palmas, en el partido bonaerense de Escobar.
Como es poco habitual divisar a este tipo de animales en la zona, un pescador local reportó el evento alrededor de las 17.30 del martes y en seguida se puso en marcha un operativo para capturar a lo que resultó ser una hembra.
La hembra de elefante marino fue divisada primero a la altura del kilómetro 74,300 de la vía navegable, y en seguida se avisó a personal de Prefectura y a especialistas de la Fundación Temaikèn, pero volvió al agua antes de que pudiese ser puesto a salvo.
"Ya estaba oscureciendo y es una zona complicada. Hay un solo camino para acceder hasta el lugar donde estaba el animal, que además estaba difícil por la lluvia", explicó luego Lautaro Lezcano, un guardavidas de la zona, al sitio El Día de Escobar.
Para la mañana de este miércoles las autoridades seguían pendientes del animal. "Estamos esperando que salga en alguna zona para ver cómo afrontamos el rescate, porque son animales pesados y grandes", señaló Lezcano.
Es que las lluvias recientes y los días cortos complicaron la tarea, aunque Lezcano insistió en la importancia de lograrlo porque "hay que encerrar al animal, porque también es peligroso para quienes se acercan".
Si bien una persona logró estar lo suficientemente cerca de la elefanta marina como para grabar un video -que luego se volvió viral en redes sociales- el ejemplar todavía no volvió a ser avistado.
Por el momento no cunde el pánico porque en la grabación se puede apreciar que el animal está en buen estao de salud, tranquilo y simplemente descansaba en la tierra junto al río a pesar de que le hablaba la persona que hizo el video.
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