Un elefante marino sorprendió en Escobar y tuvieron que montar un operativo para rescatarlo

Es que las lluvias recientes y los días cortos complicaron la tarea, aunque Lezcano insistió en la importancia de lograrlo porque "hay que encerrar al animal, porque también es peligroso para quienes se acercan".

Otro elefante marino protagonizó un episodio en Ensenada

Si bien una persona logró estar lo suficientemente cerca de la elefanta marina como para grabar un video -que luego se volvió viral en redes sociales- el ejemplar todavía no volvió a ser avistado.

Por el momento no cunde el pánico porque en la grabación se puede apreciar que el animal está en buen estao de salud, tranquilo y simplemente descansaba en la tierra junto al río a pesar de que le hablaba la persona que hizo el video.