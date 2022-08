Paro de colectivos: cómo funcionarán los servicios este lunes

La medida responde a que sigue sin resolverse el conflicto por la demora en los giros de las compensaciones tarifarias que se inició a principios de julio. En este sentido, los empresarios continúan recortando prestaciones para compensar costos.

“Hay un retraso en los ingresos”, afirmó Troilo en declaraciones radiales y detalló que hay una deuda de 17mil millones de pesos con las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El dirigente explicó que "hubo un pago en el orden de los 900 millones de pesos pero lo que consumimos es mucho más, eso no alcanza ni para el combustible, los insumos aumentaron mucho de precio, las empresas no pueden soportar más los atrasos y muchas están recibiendo intimaciones de AFIP por no poder pagar las cargas sociales”.

Sobre el porcentaje que abona el pasajero y el estado en cada boleto de colectivo, el representante de CEAP explicó: “Hoy en día lo que aporta el pasajero es el 13% que necesita una empresa para circular mínimamente y el 87% restante lo paga el estado, al estar retrasado en sus aportes es muy complicado”

En cuanto al valor del pasaje de colectivo en el AMBA, Troilo señaló: “Hoy debería estar en 160 pesos, pero es mucho” para un trabajador. “Debieron darse subas parciales y si hoy el pasaje estaría en 50 pesos no sería tan extraordinario y sería parte de la solución a todo esto”.