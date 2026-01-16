Paro de controladores aéreos: el Gobierno extendió la conciliación obligatoria en plena temporada
Cn esta resolución, se impide legalmente la realización de cualquier medida de fuerza que pudiera afectar el cronograma de vuelos hasta el lunes 26 de enero a las 8 de la mañana.
El conflicto laboral que mantiene en vilo al sector aerocomercial sumó un nuevo periodo de calma forzada, debido a que la Secretaría de Trabajo de la Nación decidió prorrogar por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en la disputa que mantienen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación Aérea (ATEPSA).
La decisión del organismo oficial busca evitar la paralización de una actividad que, según la normativa vigente, es considerada un servicio esencial para el funcionamiento del país. Bajo este esquema, el gremio se ve imposibilitado de realizar paros o asambleas que alteren las operaciones mientras dure el periodo de negociación supervisada.
En este marco, las autoridades laborales fijaron una nueva audiencia presencial para el próximo viernes 23 a las 11, con la esperanza de que ambas partes logren un consenso que evite el colapso del sistema una vez vencido el plazo legal.
Desde la dirección de EANA subrayaron su compromiso de mantener una mesa de diálogo abierta para encontrar una salida que no perjudique a los usuarios ni a la operatividad del sector. La empresa advirtió sobre las graves consecuencias que tendría un cese de actividades en plena temporada alta, afectando tanto a los pasajeros como a la estabilidad laboral de los propios trabajadores del área.
Por su parte, el gremio mantiene sus reclamos salariales y de condiciones de trabajo, aunque deberá acatar la prórroga para evitar sanciones legales.
Es importante destacar que, al tratarse de un servicio de navegación aérea, la ley exige protocolos estrictos para cualquier eventual huelga futura. Entre ellos, la obligatoriedad de anunciar las medidas con al menos cinco días de antelación y garantizar que no se afecte más del 45% de las operaciones totales del día.
De esta manera, la extensión de la conciliación otorga una ventana de tiempo crucial para que las negociaciones avancen sin el apremio de cancelaciones masivas en los aeropuertos de todo el país.
