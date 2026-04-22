Paro en el Servicio Meteorológico Nacional, con vuelos afectados en todo el país: los motivos
El Gobierno pidió la reducción de personal y las autoridades del ente público ejecutaron 140 despidos y se vio afectado el servicio de alerta temprana y más.
Este viernes podrían registrarse demoras en los vuelos desde y hacia aeropuertos de todo el país debido al paro de trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en rechazo a los 140 despidos recientes en ese ente público.
Entre los profesionales desvinculados por la gestión actual del Servicio Meteorológico Nacional estáquienes se abocaban al sistema de alertas tempranas y a la difusión del pronóstico del tiempo, lo que además implica el cierre de estaciones meteorológicas.
La reducción de la estructura y alcance del SMN significa que los aeropuertos de todo el país dejarán de tener información confiable para la planificación de vuelos y para la organización diaria.
Sin poder determinar rutas ni prever con tiempo los desafíos climáticos, la tarea se vuelve menos segura para pilotos, tripulaciones y pasajeros.
A través de un comunicado difundido por ATE la organización sostiene que la amenaza de despidos y el cierre de estaciones meteorológicas representa un riesgo inminente para los vuelos en Argentina y agrava la precarización laboral.
Por eso se anunció un paro de actividades, un "apagón informativo", entre las 5 y las 12 de este viernes, 24 de abril.
"Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros", advirtieron los trabajadores del SMN en declaraciones a LN+.
El paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afectará a todos sus canales oficiales de comunicación, como sus redes sociales y sitio oficial, con lo que se verán afectadas todas las actividades (incluida la agropecuaria o el transporte).
Pero no se trata de la única medida de fuerza que alteró el funcionamiento de los aeropuertos esta semana: personal agremiado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó el martes una medida de fuerza que se extendió a otros organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o el SMN.
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