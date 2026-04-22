Paro en el Servicio Meteorológico Nacional, con vuelos afectados en todo el país: los motivos

Por eso se anunció un paro de actividades, un "apagón informativo", entre las 5 y las 12 de este viernes, 24 de abril.

"Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros", advirtieron los trabajadores del SMN en declaraciones a LN+.

El paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afectará a todos sus canales oficiales de comunicación, como sus redes sociales y sitio oficial, con lo que se verán afectadas todas las actividades (incluida la agropecuaria o el transporte).

Pero no se trata de la única medida de fuerza que alteró el funcionamiento de los aeropuertos esta semana: personal agremiado en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó el martes una medida de fuerza que se extendió a otros organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o el SMN.