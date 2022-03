Se levantó el paro de trenes

El paro de trenes ocasionó un caos en el tránsito en las primeras horas de este martes y estiman que el servicio de trenes circulará con total normalidad recién para horas del mediodía.

“No hay posibilidades de que se repita un paro, siempre y cuando cumplan la palabra desde el Ministerio de Transporte”, aseguró Maturano tras la reunión.

Trenes: ¿cuál fue el motivo del paro y qué aseguró Transporte?

El secretario general de La Fraternidad informó que hoy por la tarde el Ministerio de Transporte mantendrá una reunión con las empresas de carga, “que nunca hicieron inversión después de la época de (Carlos) Menem, y que ningún gobierno les obligó a hacerla”, remarcó.

“Hoy nos encontramos vías en desuso, que solo sirven para que funcionen trenes de carga a una velocidad promedio de 17 km/h, mientras ellos los recibieron a una velocidad de 80 km/h. Van a obligar a la reinversión para que se trabaje con trenes de pasajeros a Bahía Blanca y a los lugares donde se necesite”, aseguró.

Al ser consultado sobre si era necesario un paro de 24 horas, mencionó: “Sí, nosotros defendemos el sector de los conductores de trenes, de los ferroviarios. Era límite porque hace 24 días teníamos un servicio cancelado por orden judicial. El servicio no iba a funcionar como pasó en los ’90, cuando dejaban de funcionar los trenes de pasajeros de larga distancia. Eso ya pasó, eso se traduce a que los trenes no iban a ir más a Bahía Blanca y 100 compañeros se iban a quedar sin trabajo. Dijeron que los iban a reubicar. No queremos tener 'ñoquis', queremos trabajadores que trabajen”.

Según Maturano, el ministro de Transporte se comprometió a que la próxima semana se reabra el servicio de trenes Cañuelas – Olavarría y, después de las pericias y la orden del juez, se va a reabrir el servicio a Bahía Blanca.

Maturano aclaró que el paro no fue contra la medida judicial, sino "contra los órganos de control que no funcionan como deberían funcionar". "Si funcionaran bien, las vías estarían arregladas y habría servicio", finalizó.