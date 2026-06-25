Pasaron a disponibilidad a otra agente de la Policía de la Ciudad por vender contenido erótico en redes.

El antecedente reciente de Nicole V. en la Policía de la Ciudad

Este caso no es un hecho aislado aislado dentro de la institución, sino que guarda una enorme similitud con un episodio que generó un fuerte revuelo meses atrás y que sirve como antecedente inmediato para la sanción de Giuliana.

Tiempo atrás, la fuerza había tomado una medida idéntica con Nicole V., otra agente de la Policía de la Ciudad que fue suspendida tras descubrirse que poseía perfiles muy activos en plataformas como TikTok, Instagram y OnlyFans. En aquel caso, el agravante que aceleró la sanción interna fue que la joven compartía videos y material de alto voltaje utilizando el uniforme reglamentario y las insignias oficiales de la institución, lo que fue considerado una falta gravísima al reglamento interno.

Nicole Verón Expolicia Nicole Verón, ex integrante de la Policía de la Ciudad.

Aunque en el caso actual de Giuliana aún se investiga si el material comercializado incluía elementos institucionales, la normativa de las fuerzas de seguridad civil es estricta respecto al comportamiento público de sus miembros.

La figura del "pase a disponibilidad" implica que la agente queda preventivamente apartada del servicio activo, sin portar el arma reglamentaria y percibiendo solo una parte de su salario mientras la oficina de Control de Desempeño Profesional avanza con el sumario administrativo, el cual podría derivar en la baja definitiva de la fuerza por afectar el prestigio y la ética de la institución.