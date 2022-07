Cómo proteger a tu perro del frío: trucos y consejos

Cinco consejos para que tu perro no sufran el frío

Estar atento a la actitud de tu perro

Por las bajas temperaturas, tus mascotas se pueden engripar, lo que le puede provocar tos, problemas respiratorios, mucosidad e incluso fiebre. Llevarlo a tiempo al veterinario y hacer un seguimiento de sus comportamientos te ayudará a evitar problemas en su salud.

No cortes demasiado su pelo

Como hemos explicado, cada perro tiene sus necesidades y si su pelaje es largo o corto, por lo que precisará de un cuidado diferente. Pero en los días de invierno se aconseja que no le cortes el pelo de forma continuada, ya que una de las principales fuentes que tienen los animales para que protegerlos de agentes externos y para retener su propio calor corporal.

Cuídalo cepillándolo de forma periódica y evitando que se le hagan nudos, en el caso de un pelaje muy abundante y largo.

Reduce los paseos y abrígalo

Salir al exterior forma parte de las rutinas para asegurar el buen estado de tu perro, pero cuando el ambiente afuera es poco agradable los paseos deberían acortarse e incluso reducirse en el caso de los peludos más vulnerables, como pueden ser los perros de talla chica, los de poco pelo o los mayores. Además, es importante ponerles abrigos cómodos que les permita moverse.

Los baños, justos y en ambiente cálido

Cuando se trata de la higiene y limpieza del can, también debemos tener cuidado. Hay que bañarlos cuando veamos que es estrictamente necesario y adoptando medidas que lo mantengan caliente, como por ejemplo: no hacerlo a la intemperie y secarlo bien. En caso de usar secador de pelo, no hacerlo con alta temperatura ya que puede dañarlos.

Acondiciona su espacio

En invierno, tu perro deberá pasar más tiempo dentro de casa, por esto tenemos que adecuar su rinconcito y los lugares donde pase más tiempo. Dentro de posible, tratá de comprobar que la ubicación esté a salvo de corrientes de frío.

Después es importante que tengan una buena cama, almohadón o manta donde ellos puedan acurrucarse.