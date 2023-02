Merlo: jugó con un perro, lo acarició y se lo robó

Una vez cometido el delito, el hombre - del cual no trascendieron sus datos personales - se alejó del lugar junto al menor y al perro robado a sus vecinos. Por supuesto, la familia del can no demoró en darse cuenta de su ausencia y procedieron a radicar una denuncia contra el ladrón, quien fue identificado rápidamente gracias a la viralización de las imágenes tomadas por la cámara.

Así robaron un perro en Merlo

robo perro merlo 24con.mp4 24con

Cuando el delincuente advirtió que el vídeo estaba en redes sociales, no escatimó en comunicarse con un paseador de perros, le entregó al animal y le pagó para que lo devolviera a sus dueños. Gracias a esto, la familia recuperó al mejor amigo del hombre.

Ahora, el ratero enfrenta una causa por hurto, tras iniciarse una investigación policial con el material fílmico, sumado a los testimonios de los vecinos del lugar que aseguran que el ladrón del perrito es residente de la zona.