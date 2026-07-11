Cuál es la mejor inteligencia artificial para usar según el trabajo a realizar

Microsoft Copilot es el asistente ideal para aquellos cuya oficina gira en torno a Office 365. Su integración con Word, Excel, PowerPoint y Outlook lo hace imbatible para generar presentaciones, fórmulas o análisis complejos. Además, incorpora ChatGPT, por lo que combina eficiencia y simplicidad en tareas profesionales.

Los que priorizan la veracidad y la trazabilidad informativa encontrarán a Perplexity su mejor aliado. Esta IA actúa como motor de respuestas en tiempo real, citando siempre las fuentes consultadas y facilitando la verificación de datos.

Finalmente, para quienes se mueven en el ámbito de las redes sociales, Grok de X (antes Twitter) es la elección. Destaca por su acceso a información en tiempo real y su tono directo e informal, lo que le permite opinar sobre noticias al instante y verificar imágenes, textos o videos virales.

En síntesis, la mejor IA depende de lo que busques: creatividad (ChatGPT), productividad en Google o Microsoft (Gemini o Copilot), análisis de documentos extensos (Claude), verificación informativa (Perplexity) o inmediatez en redes sociales (Grok).