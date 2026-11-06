Persecución de película en la Ruta 6: dos delincuentes fueron detenidos tras evadir un control policial
Ocurrió cuando operadores del sistema Anillo Digital detectó el paso de un auto con pedido de secuestro a la altura del cruce de las avenidas de los Constituyentes y General Paz.
Una persecución policial de más de 80 kilómetros, que comenzó en los límites de la Ciudad de Buenos Aires y terminó en General Las Heras, dejó como saldo dos sospechosos detenidos y uno de ellos herido de bala. Durante la fuga, los ocupantes de un Volkswagen Polo Track dispararon contra los efectivos que intentaban interceptarlos.
El operativo se desarrolló el miércoles 4 de octubre y contó con la participación de la Policía de la Ciudad, la Policía bonaerense y un helicóptero policial, que siguió desde el aire los movimientos del vehículo. La secuencia, que se extendió durante más de una hora, quedó registrada por las cámaras del sistema de vigilancia porteño y por uno de los agentes que participaron del procedimiento.
El incidente comenzó cuando las cámaras lectoras de patentes del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectaron un Volkswagen Polo Track gris en el cruce de la Avenida General Paz y Constituyentes. Al advertir la presencia de las patrullas, los ocupantes del vehículo esquivaron los primeros controles a la altura de Villa Martelli y Villa Maipú, logrando ingresar al Acceso Oeste en sentido a la provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento, iniciaron una fuga a gran velocidad realizando maniobras evasivas muy peligrosas entre el tránsito particular.
La tensión aumentó considerablemente al alcanzar el cruce de las rutas 5 y 6, en la jurisdicción del partido de Luján. En ese punto, los delincuentes se toparon con los primeros móviles de la Policía Bonaerense y, lejos de deponer su actitud, iniciaron un fuerte intercambio de disparos con los efectivos mientras continuaban su huida por la Ruta 6.
Finalmente, la persecución concluyó cerca del kilómetro 103 de la Ruta 6, en la zona limítrofe entre General Las Heras y Cañuelas. Un operativo cerrojo montado de urgencia por las fuerzas de seguridad provinciales, coordinado desde el aire por un helicóptero policial, obligó a los sospechosos a detener la marcha.
La secuencia, que se extendió durante más de una hora, quedó registrada por las cámaras del sistema de vigilancia porteño y por uno de los agentes que participaron del procedimiento.
Los detenidos fueron identificados como Marcos Leandro Colombres, de 35 años, y Alexis Esteban Milad, de 28, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Todo comenzó cuando el sistema de vigilancia Anillo Digital detectó un Volkswagen Polo Track de color gris claro en la intersección de avenida de los Constituyentes y General Paz.
Milad tenía cuatro antecedentes, uno por atentado contra la autoridad y tres por infracciones a la Ley de Drogas. Por su parte, Colombres registraba dos medidas judiciales vinculadas con causas por estafas.
El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, encabezado por el juez Manuel de Campos, con intervención de la Secretaría N° 116, a cargo de Tamara Julieta García. La funcionaria judicial avaló las detenciones.
Sobre el vehículo pesaba un pedido de interceptación e identificación de sus ocupantes, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. Tras recibir la alerta, los operadores del sistema comenzaron a seguir el recorrido del automóvil mediante cámaras y domos de seguridad.
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