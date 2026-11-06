Persecución de película en la Ruta 6: dos delincuentes fueron detenidos tras evadir un control policial

La secuencia, que se extendió durante más de una hora, quedó registrada por las cámaras del sistema de vigilancia porteño y por uno de los agentes que participaron del procedimiento.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Leandro Colombres, de 35 años, y Alexis Esteban Milad, de 28, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Todo comenzó cuando el sistema de vigilancia Anillo Digital detectó un Volkswagen Polo Track de color gris claro en la intersección de avenida de los Constituyentes y General Paz.

Milad tenía cuatro antecedentes, uno por atentado contra la autoridad y tres por infracciones a la Ley de Drogas. Por su parte, Colombres registraba dos medidas judiciales vinculadas con causas por estafas.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, encabezado por el juez Manuel de Campos, con intervención de la Secretaría N° 116, a cargo de Tamara Julieta García. La funcionaria judicial avaló las detenciones.

Sobre el vehículo pesaba un pedido de interceptación e identificación de sus ocupantes, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez. Tras recibir la alerta, los operadores del sistema comenzaron a seguir el recorrido del automóvil mediante cámaras y domos de seguridad.