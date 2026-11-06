Controles viales estrictos: qué sucede con los puntos del scoring si manejás mirando el celular

De esta manera, una persona que ya había perdido 15 unidades puede agotar todo su saldo al cometer esta falta. Para dejarlo claro, el ejemplo puede quedar de la siguiente manera:

puntaje inicial: 20

descuento acumulado previamente: 15

saldo disponible: 5

nueva quita por usar el teléfono: 5

resultado final: 0

En el sistema porteño, los puntos pueden descontarse cuando se hace el pago voluntario de la infracción o luego de una resolución sancionatoria del Controlador Administrativo de Faltas.