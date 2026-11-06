Controles viales estrictos: qué sucede con los puntos del scoring si manejás mirando el celular
Una infracción puede descontar varias unidades y derivar directamente en una prohibición para circular por las calles.
Las distracciones al volante son parte de las conductas contempladas por la normativa de tránsito y pueden traer consecuencias que van más allá de una multa económica.
El esquema empieza basándose en un saldo inicial y luego aplica descuentos según la gravedad de las infracciones cometidas. Cuando ese margen se agota, se activa un procedimiento específico que puede impedirte manejar durante un período determinado.
Artículo 48 de la Ley 24.449: la prohibición total de operar dispositivos manuales
El artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe conducir usando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua. Por lo tanto, la disposición alcanza al uso del teléfono cuando obliga al conductor a manipularlo mientras circula.
Esto se debe a que escribir mensajes, revisar una pantalla o hacer cualquier otra acción manual sobre el dispositivo reduce la atención sobre el tránsito y puede afectar el tiempo de reacción. Por ese motivo, la conducta está incluida entre las prohibiciones previstas para quienes circulan por la vía pública.
Cómo se acumulan las multas y la quita de puntaje
En la Ciudad de Buenos Aires, usar el celular mientras se maneja implica una quita de cinco puntos del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores. Cada titular empieza con un total de 20 y los descuentos se van aplicando a medida que se registran infracciones alcanzadas por el régimen.
De esta manera, una persona que ya había perdido 15 unidades puede agotar todo su saldo al cometer esta falta. Para dejarlo claro, el ejemplo puede quedar de la siguiente manera:
-
puntaje inicial: 20
descuento acumulado previamente: 15
saldo disponible: 5
nueva quita por usar el teléfono: 5
resultado final: 0
En el sistema porteño, los puntos pueden descontarse cuando se hace el pago voluntario de la infracción o luego de una resolución sancionatoria del Controlador Administrativo de Faltas.
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