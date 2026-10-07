Persecución policial en plena Avenida Cabildo terminó con un detenido

Fue en ese momento que los uniformados notaron que la motocicleta no tenía colocada la chapa patente, por lo que salieron tras el rodado menor, indicándoles a los ocupantes que se detuvieran mediante señales con las balizas y toques de sirena.

Pese a eso, el conductor no obedeció la orden policial y continuó con su vertiginoso accionar, poniendo en riesgo a resto de los conductores que circulaban por ese sector del departamento lasherino.

Seguidamente, el acompañante descendió de la moto en cuestión de segundos mientras circulaban por calle Ballofet y su compañero continuó la huida, siempre manejando a alta velocidad y tomándose la cintura con una mano, aparentando que llevaba un arma de fuego, señalaron fuentes allegadas al operativo.

Además, durante el trayecto el motociclista arrojó en varias ocasiones algunos bultos hacia el costado del camino, elementos que no pudieron ser hallados con posterioridad.

Tras continuar por varias cuadras con el seguimiento, los efectivos le dieron alcance al malviviente en el cruce de calles Las Orquídes y Los Gladiolos, en el interior del barrio Ujemvi.

Al requisar al detenido, los funcionarios descubrieron que llevaba un bolso negro con cuatro envoltorios tipo Ziploc con cogollos de cannabis, por lo que dieron inmediato aviso a personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN).

Con la intervención de los efectivos especializados en casos de narcocriminalidad, se constató que la sustancia secuestrada tenía un peso de13,22 gramos, detalla la información policial.

A la vez, se solicitaron directivas a la Justicia federal, cuyas autoridades dispusieron el secuestro de la droga y que el sospechoso quedara individualizado y recuperara la libertad en caso de no presentar medidas judiciales pendientes.