Persecución policial en plena Avenida Cabildo terminó con un detenido
El hombre fue perseguido por 20 cuadras y finalmente fue detenido en la Avenida Santa Fe y Carranza.
Este miércoles, un hombre de 40 años fue detenido tras una intensa persecución sobre la Avenida Cabildo, en el barrio de Belgrano. Se desconocen los motivos por los que se generó la huida del sospechoso.
Según informó C5N, el hombre manejaba una camioneta Amarok negra y fue perseguido por la Policía de la Ciudad por 20 cuadras. Finalmente lo detuvieron en la avenida Santa Fe y Carranza, en el barrio de Palermo.
Intensa persecución policial para atrapar a un delivery de droga
Un delivery de droga fue detenido la noche del sábado tras una intensa persecución policial por las calles de Las Heras, Mendoza. El sospechoso descartó varios elementos mientras intentaba escapar de la policía. Pese a eso, lo atraparon y le secuestraron varias bolsas con marihuana lista para la venta.
El procedimiento se registró cerca de las 20 del sábado durante un despliegue preventivo que practicaba personal de la Guardia Motorizada en el distrito de El Plumerillo, divisando en medio de las tareas a dos sujetos en actitud sospechosa a bordo de una motocicleta roja que circulaba por la intersección de calles Pascual Segura y Junín, en dirección al oeste.
Frente a la aparición de la movilidad policial, los motociclistas realizaron una maniobra evasiva y dieron la vuelta para emprender el escape a toda velocidad por calle Los Ceibos hacia el sur.
Fue en ese momento que los uniformados notaron que la motocicleta no tenía colocada la chapa patente, por lo que salieron tras el rodado menor, indicándoles a los ocupantes que se detuvieran mediante señales con las balizas y toques de sirena.
Pese a eso, el conductor no obedeció la orden policial y continuó con su vertiginoso accionar, poniendo en riesgo a resto de los conductores que circulaban por ese sector del departamento lasherino.
Seguidamente, el acompañante descendió de la moto en cuestión de segundos mientras circulaban por calle Ballofet y su compañero continuó la huida, siempre manejando a alta velocidad y tomándose la cintura con una mano, aparentando que llevaba un arma de fuego, señalaron fuentes allegadas al operativo.
Además, durante el trayecto el motociclista arrojó en varias ocasiones algunos bultos hacia el costado del camino, elementos que no pudieron ser hallados con posterioridad.
Tras continuar por varias cuadras con el seguimiento, los efectivos le dieron alcance al malviviente en el cruce de calles Las Orquídes y Los Gladiolos, en el interior del barrio Ujemvi.
Al requisar al detenido, los funcionarios descubrieron que llevaba un bolso negro con cuatro envoltorios tipo Ziploc con cogollos de cannabis, por lo que dieron inmediato aviso a personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN).
Con la intervención de los efectivos especializados en casos de narcocriminalidad, se constató que la sustancia secuestrada tenía un peso de13,22 gramos, detalla la información policial.
A la vez, se solicitaron directivas a la Justicia federal, cuyas autoridades dispusieron el secuestro de la droga y que el sospechoso quedara individualizado y recuperara la libertad en caso de no presentar medidas judiciales pendientes.
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