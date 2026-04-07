Piden la captura del dueño del bar de San Miguel donde asesinaron a Alexis Rogers
La Justicia declaró en rebeldía a Matías Olivos Chogri y ordenó su detención internacional. La causa sigue con cuatro detenidos y pruebas que los complican.
La investigación por el asesinato de Alexis Rogers sumó un nuevo giro en las últimas horas, la Justicia ordenó la captura nacional e internacional de Matías Claudio Olivos Chogri, dueño de Sutton Bar, quien quedó formalmente imputado en la causa.
El empresario, de 35 años, tenía un pedido de detención previo que no pudo concretarse, por lo que el juzgado dispuso su rebeldía, la prohibición de salida del país y su localización a través de organismos de seguridad y migraciones. La medida marca un avance clave en el expediente, que hasta ahora tenía como principales acusados a los encargados de la seguridad del local.
Según consta en la causa, caratulada como homicidio, la víctima, de 51 años, intentó ingresar al local bailable junto a otras personas, entre ellas su hijo. Al negarle el acceso, se desató una discusión que escaló rápidamente y derivó en una agresión directa por parte del personal de seguridad.
Las cámaras del lugar resultaron determinantes para reconstruir lo ocurrido. En las imágenes se observa cómo Rogers es inmovilizado mediante una maniobra de asfixia, mientras recibe golpes y es sometido hasta perder la vida.
La autopsia determinó que la muerte se produjo por una anoxia cerebral, con signos de congestión visceral, hipotensión y bradicardia. Los peritos indicaron que se trató de una muerte violenta, compatible con estrangulamiento. En paralelo, el informe forense detectó lesiones menores, como golpes y raspaduras, que no tuvieron incidencia directa en el fallecimiento.
Por el hecho ya hay cuatro detenidos: Horacio Ariel García, Kevin Iván Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza, todos integrantes del personal de seguridad del boliche, imputados en el expediente.
Durante la investigación se secuestraron registros de cámaras y teléfonos celulares, además de testimonios que permitieron avanzar en la reconstrucción del hecho.
Quién era Alexis Oscar "Pipa" Rogers, el hombre asesinado por patovicas en un bar en San Miguel
Alexis Oscar "Pipa" Rogers murió en la puerta de un bar en San Miguel tras un violento ataque de cuatro patovicas, quienes fueron detenidos y están acusados de homicidio.
El hombre, de 51 años, era técnico escénico y trabajaba en Tecnópolis. Nacido en Mar del Plata, se había radicado hacía algunos años en Bella Vista. El sábado por la noche había salido junto a su hijo de 23 años y un amigo para celebrar el nacimiento de su nieta, pero no lograron ingresar al local bailable y la situación derivó en un desenlace fatal.
Conocido como "Pipa", era muy querido en el ámbito de la producción de espectáculos. Afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), sus compañeros lo despidieron con un mensaje cargado de dolor y reconocimiento: "Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen".
A lo largo de su trayectoria, se dedicó al diseño y montaje de escenografías, iluminación y sonido para obras teatrales y musicales. Además, había finalizado recientemente sus estudios secundarios a través del programa FinEs, era hincha de River y de Aldosivi, y quienes lo conocieron lo recuerdan por su compromiso y calidez humana.
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