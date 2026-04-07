Piden la captura del dueño del bar de San Miguel donde asesinaron a Alexis Rogers

Por el hecho ya hay cuatro detenidos: Horacio Ariel García, Kevin Iván Hostar, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza, todos integrantes del personal de seguridad del boliche, imputados en el expediente.

Alexis Oscar Rogers

Durante la investigación se secuestraron registros de cámaras y teléfonos celulares, además de testimonios que permitieron avanzar en la reconstrucción del hecho.

En tanto, el abogado de la familia Rogers, Emiliano Gareca, sostuvo que están conformes con la decisión judicial y sostuvo que es necesario que se determine la responsabilidad del dueño del local en lo ocurrido.

Quién era Alexis Oscar "Pipa" Rogers, el hombre asesinado por patovicas en un bar en San Miguel

Alexis Oscar "Pipa" Rogers murió en la puerta de un bar en San Miguel tras un violento ataque de cuatro patovicas, quienes fueron detenidos y están acusados de homicidio.

El hombre, de 51 años, era técnico escénico y trabajaba en Tecnópolis. Nacido en Mar del Plata, se había radicado hacía algunos años en Bella Vista. El sábado por la noche había salido junto a su hijo de 23 años y un amigo para celebrar el nacimiento de su nieta, pero no lograron ingresar al local bailable y la situación derivó en un desenlace fatal.

pipa rogers - san miguel

Conocido como "Pipa", era muy querido en el ámbito de la producción de espectáculos. Afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), sus compañeros lo despidieron con un mensaje cargado de dolor y reconocimiento: "Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen".

A lo largo de su trayectoria, se dedicó al diseño y montaje de escenografías, iluminación y sonido para obras teatrales y musicales. Además, había finalizado recientemente sus estudios secundarios a través del programa FinEs, era hincha de River y de Aldosivi, y quienes lo conocieron lo recuerdan por su compromiso y calidez humana.