Horror en Pilar: confirmaron que la nena asesinada por su madre murió asfixiada

Problemas psiquiátricos, pandemia y la muerte de sus padres

La madre de la menor, Beatriz Toral, tiene 35 años y padece problemas psiquiátricos. En base a la reconstrucción, después de estrangular a su hija Estrella, intentó suicidarse provocándose varios cortes en el cuello, por lo que tuvieron que operarla de urgencia y permanece internada en grave estado y con custodia policial.

Los vecinos de la familia se mostraron consternados por lo ocurrido. “(La mujer) era clienta mía de todos los días. Ella 12:30 venía a comprar todos los días las golosinas para la nena. Me extrañó que ayer no vino a comprar, y después yo hablando con el marido, me dice que 12:05 fue el último contacto con ella, que tenían que ir al psiquiatra y que no le respondía más los mensajes”, relató Rosa, dueña de un quiosco de la cuadra, en diálogo con C5N.

Y agregó que cuando el padre de la menor llegó a la casa e ingresó “se encontró con la nena en la cama, él agarró a su nena y la llevó al hospital, pero ya llegó fallecida”.

Según confirmó una fuente cercana a El Diario la situación de Toral era angustiante: sus problemas psiquiátricos comenzaron a agudizarse durante la pandemia, sumado a la muerte de sus padres en los últimos meses, lo que agravó su cuadro.

“A mí me lo contó ella, que estaba en tratamiento psiquiátrico y que tomaba medicación. Una vez me dijo: ´yo vivo nada más que por Estrella, porque yo no asumo la muerte de mi mamá”, contó la vecina.

Cabe recordar además que se trata del segundo caso de características similares ocurrido en el distrito en menos de un año: en septiembre de 2021, una mujer de Villa Rosa que también padecía problemas psiquiátricos (aunque en su caso no estaba bajo tratamiento) mató a puñaladas su hijo de 11 años e intentó lo mismo con una hija de 9, quien logró escapar.