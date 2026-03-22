Polémica internacional: la Casa Argentina en París prohíbe actos conmemorativos por el Día de la Memoria

Día de la Memoria: actos alternativos y repudio internacional

Ante la negativa de la Casa Argentina, otras instituciones de la Cité Universitaria tomaron la posta para garantizar la memoria de las víctimas:

Homenaje oficial: La Fundación Cité Universitaria colocará su propia placa en homenaje a los desaparecidos este 24 de marzo.

La Fundación Cité Universitaria colocará su propia placa en homenaje a los desaparecidos este 24 de marzo. Jornada de reflexión: La Casa de Alemania organizó un encuentro para el próximo 27 de marzo, destinado a recibir a exiliados y familiares de víctimas de la última dictadura militar.

Movilización en las calles de París

La comunidad de argentinos residentes en Francia no se quedará de brazos cruzados. Para el 27 de marzo, se ha organizado un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad para depositar ofrendas florales. La jornada culminará con una manifestación frente a la Embajada Argentina a las 19:00 horas, en repudio a las medidas de Muzio y en defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.