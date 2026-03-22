Polémica internacional: la Casa Argentina en París prohíbe actos conmemorativos por el Día de la Memoria
El director Santiago Muzio, dispuesto por el Gobierno de Javier Milei, también ocultó una placa en memoria a los 30.000 desparecidos.
En una nueva muestra de negacionismo en el Gobierno tiene lugar en la previa al Día de la Memora, luego que la Casa Argentina en la Cité Universitaria de París quede en el centro de una fuerte polémica internacional tras la decisión de su director de prohibir los actos conmemorativos por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La medida, que incluyó el ocultamiento de la placa en memoria de los 30.000 desaparecidos, generó una reacción inmediata tanto de la comunidad argentina en Francia como de las autoridades universitarias galas.
El responsable de la restricción es Santiago Muzio, un abogado franco-argentino designado por el gobierno de Javier Milei. Según reportan medios franceses como Le Monde y Mediapart, Muzio mantiene estrechos vínculos con la ultraderecha europea, siendo cercano a figuras como Marion Maréchal Le Pen y al partido español VOX, además de su afinidad con la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel.
Muzio se ha negado a realizar declaraciones a la prensa y también ha rechazado firmar el Capítulo de Valores, un documento de convivencia democrática que une a las 40 casas que integran la Cité Universitaria.
Día de la Memoria: actos alternativos y repudio internacional
Ante la negativa de la Casa Argentina, otras instituciones de la Cité Universitaria tomaron la posta para garantizar la memoria de las víctimas:
- Homenaje oficial: La Fundación Cité Universitaria colocará su propia placa en homenaje a los desaparecidos este 24 de marzo.
- Jornada de reflexión: La Casa de Alemania organizó un encuentro para el próximo 27 de marzo, destinado a recibir a exiliados y familiares de víctimas de la última dictadura militar.
Movilización en las calles de París
La comunidad de argentinos residentes en Francia no se quedará de brazos cruzados. Para el 27 de marzo, se ha organizado un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad para depositar ofrendas florales. La jornada culminará con una manifestación frente a la Embajada Argentina a las 19:00 horas, en repudio a las medidas de Muzio y en defensa de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
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